Roboti si při smlouvání vytvořili vlastní jazyk. Vývojáři experiment raději zastavili

Zemi do konce století hrozí oteplení o více než dva stupně, varují vědci. Přijdou sucha i silné hurikány

Země se do konce století oteplí o dva stupně. Potvrdily to dva na sebe nezávislé výzkumy zveřejněné v časopisu Nature Climate Change. Takové zvýšení teplot by podle vědců přineslo i extrémní počasí.