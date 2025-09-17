Romportl: AI brzy za půl hodiny zvládne tolik, co programátor za den. Ptejme se, v čem budeme lepší

Albánie se stala první zemí na světě, která má ministryni vytvořenou umělou inteligencí. Soubor algoritmů nazvaný Diella bude dohlížet na veřejné zakázky. „Může být poctivější než člověk na jejím místě. Je to symbolický a provokativní krok, ale myslím, že je to dobrá cesta,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus odborník na umělou inteligenci Jan Romportl. Z hlediska vývoje AI podle něj lidstvo nyní stojí před zásadním úkolem: definovat její cíl.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jan Romportl, odborník na AI

Jan Romportl, odborník na AI | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

„Cílem každého člověka je maximalizovat dopamin v mozku, zjednodušeně řečeno. To spojuje zlé lidi a psychopaty i altruisty a filantropy. My, co navrhujeme AI, nyní musíme vymyslet, co bude tím dopaminem pro ni. A zároveň zajistit, aby se nestala psychopatickou,“ vysvětluje Romportl.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Jan Romportl, odborník na umělou inteligenci

Naplnění tohoto cíle se ovšem velké firmy, které vyvíjej jazykové modely a další odvozené systémy, věnují jen okrajově. Celá problematika by si proto podle něj zasloužila daleko lepší financování.

Excesy umělé inteligence se zatím daří eliminovat a korigovat zejména proto, že její inteligence je stále nižší než lidská a je také výrazně méně schopná dosahovat cílů.

„Během několika jednotek let ale můžeme o tuto výhodu přijít. Kompetenční složka inteligence roste exponenciálně a to trochu nestíhá naše schopnost ji řídit. Je to jako bychom vytvářeli auto se stále silnějším motorem, ale neřešili brzdy,“ připodobňuje.

Potřebujeme agenty

V současnosti už dochází k tomu, že se umělá inteligence učí z toho, co předtím sama vytvořila.

„Když modely trénujeme na vygenerovaných obrázcích, dochází k degeneraci. Je to taková incestní strategie. Ale říká se, že nám už na světě došly texty, na kterých bychom mohli předtrénovávat velké jazykové modely,“ vysvětluje Romportl.

23:56

Koubský o trestu za monopolní chování Googlu: Vyvázli z toho lehce, v tak dobrý rozsudek nedoufali

Číst článek

Zároveň to ale nepovažuje za problém – nepotřebujeme nové texty, ale přetvořit stávající jazykové modely v agenty, tedy modely, které mají svůj daný cíl.

„Albánská kvazi-ministryně není agent, tím je v tomto případě člověk. Potřebujeme ty systémy nechat něco dělat a dávat jim zpětnou vazbu. Spousta startupů dnes chrlí množství velmi nedokonalých agentů někdy je to až úsměvné, jak špatně fungují. Ale je to právě to semínko. Jakmile se uchytí, začne úspěšně a užitečně plnit úkoly,“ věří expert.

Co stroj nenahradí

Příkladem takové činnosti může být například programování. Právě programátoři podle Romportla nástup umělé inteligence v současnosti nejvíce schytávají.

4:51

AI pomáhá s identifikací zvířat. ‚Umíme určit jednotlivce u rysů nebo tygrů,‘ říká vědec

Číst článek

Zatímco na počátku roku byla AI stejně výkonná, dnes za 30 minut zvládne tolik, co programátor za 2 až 3 hodiny. A je pravděpodobné, že do konce roku to bude ekvivalent pracovního dne. To vše za zlomek nákladů.

„Musíme si položit otázku, v čem bude člověk lepší za situace, kdy ho stroj předčí v manuální i kognitivní práci. Za mě je odpověď v tom, že je lepším v tom, že je člověkem. Když to řeknu na placato: jsme hypersociální opice. Bytostně potřebujeme, aby kolem nás byli jiní lidé. Takže každý by se měl ve svých činnostech zaměřit na to, co je lidský aspekt. To stroj nikdy nedokáže nabídnout,“ věří filozof.

Přijde Evropa vedle regulace i s vlastní konkurenceschopnou AI? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.

Šárka Fenyková, ert Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Věda a technologie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme