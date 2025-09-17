Sprinter, nebo vytrvalec? Brněnští vědci zkoumají české reprezentanty kvůli svalovým vláknům
V laboratořích brněnské Masarykovy univerzity se v těchto dnech postupně střídá na 150 vrcholových sportovců. Vědci jim v magnetické rezonanci snímají svaly. Pro Český olympijský výbor totiž vyvíjejí neinvazivní metodu na přesné zjištění poměru takzvaných rychlých svalových vláken. To pak reprezentantům pomůže vyladit trénink na míru. Vyšetření se účastnil například i šermíř a bronzový medailista z mistrovství Evropy juniorů Marek Totušek.
O tom, jestli je atlet spíše sprinter, nebo vytrvalec rozhoduje poměr rychlých a pomalých svalových vláken.
Proděkanka Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Zuzana Sajdlová připravila desku se senzory, které měřily výšku a energii výskoků a také, jak postupně ve svalech ubývá síla.
„Rychlá svalová vlákna poskytují okamžitou výbušnou sílu. Pomalá vlákna mají nižší okamžitý výkon, ale vydrží déle a proto se hodí pro vytrvalostní výkony, jako jsou dlouhé běhy nebo cyklistika,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sajdlová.
Podle výsledků pak vědci odhadnou, jestli ve svalech převažují spíše rychlá nebo pomalá vlákna. Z výsledků testu šermíře a ultramaratonce vyšlo následující: Zatímco šermíř skákal ze začátku s vysokou energií, ale postupně mu docházela síla, ultramaratonec začal skákat s nižší, ale zato po celou minutu skoro stejnou silou.
„Z toho můžeme odhadnout, že ten šermíř-šavlista má vysoký podíl rychlých svalových vláken, kdežto ultramaratonec má převažující ta pomalá vlákna,“ vysvětluje vědkyně.
Trénikové plány, ale i jídelníček
Poměr rychlých a pomalých svalových vláken je dobré znát kvůli správnému nastavení tréninku nebo výživy. Jenže z podobného výskokového testu to můžeme jen odhadnout. Přesně se to dá zjistit biopsií – odebráním kusu svalu.
„To je metoda bolestivá a může mít za následek i otok a výpadek v tréninku. A my se snažíme pro Český olympijský výbor vyvinout metodu neinvazivní, proto teď skenujeme 150 reprezentantů magnetickou rezonancí,“ dodává Sajdlová.
Vyšetření podstoupil také bronzový medailista z mistrovství Evropy juniorů v šermu fleretem Marek Totůšek.
„Nebojím se, byl jsem na magnetické rezonanci před osmi měsíci a je to pohodlné, takže jsem tam i usnul. Měl jsem zranění v koleni, přetržený křížový vaz,“ popisuje vyšetření Totůšek.
„Magnetická rezonance slouží nejen k tvorbě obrázků, ale také pro stanovení koncentrace některých látek. Nás zajímá hlavně karnozin, který je obsažen v rychlých svalových vláknech. Slouží pro regulaci pH, protože při výkonu dochází k zakyselení. Pomalá svalová vlákna karnozin v podstatě neobsahují,“ vysvětluje technik magnetické rezonance Masarykovy univerzity Lubomír Vojtíšek.
Díky karnozinu tak vědci vypočítají poměr obou typů svalů. U všech 150 reprezentantů se zaměřují na stehno.
„A potom u specifických disciplín, kde se převážně používají třeba paže, změříme i jiný dominantní sval,“ doplňuje Sajdlová.
Nakonec rozhodují geny
Vědci výsledky předají sportovcům a jejich trenérům, ale hlavně pro ně do roka vytvoří jakýsi manuál. Tedy doporučení pro trenéry, jak na základě toho řídit tréninkový proces, ale také regeneraci a výživu podle individuálních potřeb sportovce.
Poměr rychlých a pomalých svalových vláken je podle odborníků do velké míry vrozený.
„Je to víceméně dáno geneticky a dá se to měnit, ale ne úplně výrazně. Z čistého vytrvalce toho sprintera neuděláte, rozhodně ne na špičkové nějaké výkonnostní úrovni,“ má jasno proděkanka pro vědu a výzkum Sajdlová.
Vědci proto věří, že by vyšetření v magnetické rezonanci také mohlo pomáhat sportovcům v mládežnických kategoriích spolehlivěji vybrat disciplínu doslova přesně na tělo.