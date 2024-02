Strojovny, šatny i kráčivý podvozek. Největší rypadlo v Česku je nyní k vidění ve virtuální realitě

Unikátní kráčející rypadlo RK 5000 z lomu ČSA na Mostecku je možné si nově prohlédnout ve virtuální realitě. Opuštěný stroj by totiž měli časem těžaři rozebrat a dát do šrotu, lom pak zaplavit. Největší rypadlo v Česku je teď možné si virtuálně projít na webu Uhelného safari, nebo prostřednictvím 3D brýlí. Most 15:21 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kráčející rypadlo RK 5000 z lomu ČSA na Mostecku | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Tady vám takhle nasadíme brýle, když si je dáte na oči, dáme pásku dozadu a tady se utáhnou,“ říká Martin Špoula. Nasazuje mi 3D brýle s virtuální realitou, kterou vytvořil spolu se studenty Slezské univerzity v Opavě.

Poslechněte si: Nikdy jste nebyli v lomu ČSA na Uhelném safari, a neprohlédli si tak největší rypadlo v Česku? Nevadí, nově si ho můžete projít ve virtuální realitě. K vidění jsou strojovny, šatny i unikátní kráčivý podvozek.

„Na brýlích jsou kamery, které sledují vaše ruce, a vy pomoci nich si můžete vybrat bod, kam chcete skočit na to rypadlo, takže teď je tam rozcestník, kde je zjednodušený model rypadla. Z rukou vám běží ukazovátka,“ dodává.

Vidím zde: šatna obsluhy, spodní stavba, kráčivý podvozek, drtič skrývky, řídící kabina, a pak polohovatelný vodič korečkového řetězu.

„Začněte klidně někde dole. Tak teď už jste přímo uvnitř stroje, a když namíříte na zem na některou ze šipek, tak se pohnete v tom směru,“ naviguje mě Špoula.

„Vstupujeme do jedné z mnoha strojoven. Vidíte soustavu hydraulických válců, které zajišťovaly pohyb RK. Kvůli své velikosti a váze stroj kráčel za pomoci hydraulických zařízení. Při provozu zde byl takový hluk, že sem byl zakázaný vstup,“ popisuje hlas z brýlí.

Byl to teda zážitek, člověk se procházel přímo v rypadle, měl tak pocit, že je přímo tam. Ale nebyla to virtuální realita v pravém slova smyslu, byly to 360 stupňové fotografie.

„Ten název virtuální je zprofanovaný a používá se pro různé druhy zážitků. Taková ta virtuální realita v pravém slova smylu, kde jsme v herním interaktivním prostředí, je něco malinko jiného, my to využíváme na začátku virtuální prohlídky, kde je zmenšený model rypadla, který je vymodelovaný ve 3D, ten funguje jako rozcestník, kde si můžu kliknout a dostat se na konkrétní lokaci, ale ta virtuální prohlídka funguje jako street view, je to vlastně propojená sada 360 stupňových fotografií, mezi kterými se můžu pohybovat,“ vysvětluje Špoula.

Korečkové rypadlo RK 5000 sloužilo k dobývání skrývkové horniny v uhelném lomu ČSA a stavět ho museli technici před 40 lety přímo tam, říká mi jeho mluvčí Eva Maříková.

„Je to vlastně největší stroj u nás v ČR, možná i ve střední Evropě, je to 5,5 tisíce tun vážící stroj, který má na délku 140 metrů, 40 m na výšku a určitě má fanouškům techniky co nabídnout,“ dodává.

Kolos mezi těžebními stroji je v současnosti v lomu podle Maříkové nepotřebný. Navíc na místě, na kterém stojí, má být v budoucnu jezero.

„RK stojí na místě, kde do budoucnosti zůstat nemůže, protože se to neslučuje s plány na restrukturalizaci regionu a na využití zbytkové jámy lomu ČSA po ukončení těžby hnědého uhlí. Stroj bychom tedy museli rozebrat a zlikvidovat. V současné době jednáme s Ústeckým krajem, který má myšlenku stroj zachovat do budoucna jako technickou památku, ale zatím je to pouze ve fázi jednání,“ doplňuje Maříková.

Nasadit si 3D brýle a projít si virtuálně rypadlo budou moct zájemci při mimořádných akcích, jako je třeba Mostecká slavnost nebo oslava Dne horníků. Jednodušší verze bez 3D brýlí je už teď pro kohokoliv přístupná na webu Uhelného safari.