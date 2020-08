Slovenský start-up přichází s přelomovým zařízením. Malá krabička usnadní život lékařům i pacientům

„Naše zařízení měří tělesné funkce, jako je tep, teplota, glykémie, tlak… Také sbírá a digitalizuje anamnézu a propojuje pacienta s lékařem,“ popisuje Martin Pekarčík ze start-upu S-Case.

Například teplotu umí jejich zařízení změřit bezkontaktně. „Umístíte teploměr dva až tři centimetry od čela, namíříte, počkáte pár sekund – a hotovo. Celý záznam o měření máte nejen na displeji, ale i v profilu pacienta,“ dodává.

Pomoc v afrických zemích

Mladí slovenští vývojáři navrhli celý systém a design zařízení. Jeho rám zatím tisknou na 3D tiskárně a jednotlivé senzory na měření tělesných hodnot kupují.

Cílem je, aby zařízení bylo jednoduché a hlavně dostupné. Mohli by ho díky tomu nakoupit například domovy seniorů, jejichž klienti by pak nemuseli kvůli běžné prohlídce dojíždět za lékařem. S-Case ale míří hlavně do afrických zemí, kde je běžná lékařská péče často těžko dostupná.

„Třeba ve Rwandě zařízení pomůže pracovníkům, kteří se starají o obyvatele v konkrétních oblastech. Teď využívají papír a pero, mají jeden teploměr a vše klinicky hodnotí. My jim přinášíme zařízení, které má tyto funkce pohromadě a rovnou všechno vidí i v centrále,“ říká Martin Pekarčík.

Cíl už je na dohled

Podobně může S-Case pomáhat třeba i v uprchlických táborech. Start-up už vyvinul čtvrtou generaci svého zařízení a v tuto chvíli se chystá na finální produkt, včetně vývoje vlastního systému, který přijímá a zpracovává data jednotlivých pacientů.

„Už nás čeká jen finální produkt, na který potřebujeme investici. Z této čtvrté generace můžeme vyvinout finální zařízení, které půjde do rukou lékařů,“ zakončuje Martin Pekarčík.