Z Bajkonuru úspěšně odletěli dva Rusové a Američan, doplní posádku Mezinárodní vesmírné stanice

Ruští kosmonauti Oleg Novickij a Pjotr Dubrov spolu s americkým astronautem Markem Vandem Heiem odstartovali z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu na palubě Sojuzu MS-18 podle plánu ve 12.42 místního času (9.42 SELČ), uvedla agentura AP.

Původně měla cestovat trojice ruských kosmonautů, ale na žádost amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) ruská agentura Roskosmos jedno místo uvolnila pro Američana.

Liftoff! Mark Vande Hei (@Astro_Sabot) of @NASA_Astronauts and cosmonauts Oleg Novitskiy & Pyotr Dubrov launched on their Soyuz spacecraft from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. They'll join the Expedition 64 crew aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/uoaNtyHQ8n