OBRAZEM: První dům vytištěný na 3D tiskárně v Česku váží 30 tun, zatím může stát jen na vodě

Betonová stavba se zvlněnou fasádou upoutá na první pohled prosklenými oválnými dveřmi a zelení na střeše i kolem vchodu. Ta má zachytávat dešťovou vodu.

„Vodu, co hodně rychle vyprší, ta střecha chytne. Je to navržené tak, že voda zalije i fasády, které máme zelené z obou stran,“ vysvětloval Radiožurnálu jeden z autorů Jiří Vele.

Kontrast interiéru a exteriéru

I některé interiérové vybavení bylo vyrobeno stejnou technologií. Například kuchyňská linka má speciální 3D vytištěnou baterii z titanu. „Celá deska je z fosilního dubu, což je šest tisíc let staré subfosilní dřevo. To znamená, že už má nakročeno k tomu, aby zkamenělo, a má v sobě hodně minerálů,“ popisoval kuchyňské vybavení Vele.

Venku i uvnitř budovy se nachází zvlněný beton, autoři totiž chtěli dosáhnout co nejmenšího kontrastu. „Chtěli jsme, aby se budova tvářila stejně zvenku i zevnitř, byla uchopitelná pro člověka, a aby to nebyl obrovský kontrast toho, že když člověk vejde dovnitř, tak to bude vypadat úplně jinak,“ vysvětlil autorské záměry Jiří Vele.

3D tiskem jsou vyrobené dvě třetiny stavby, některé části uvnitř domu jsou z recyklovaného materiálu, upozorňuje spoluautorka Kateřina Nováková, která měla na starosti samotný tisk. „Zabývala jsem se 3D tiskem z recyklátů pet lahví, z něhož jsou všechny ty zásuvky, také lampička v koupelně. Dává mi smysl ze starých věcí vyrábět nové a ty zdroje otáčet v určitém cyklu,“ řekla o své práci Radiožurnálu.

Legislativní změny

Na projektu Prvok autoři pracovali téměř rok. Dům je vyrobený na 3D tiskárně v Českých Budějovicích, do Prahy ho bylo nutné převést rozložený na tři kusy. „Jeden z aspektů je vlastně ta variabilita forem. Tento tisk nám umožňuje si hrát více s tvary oproti klasickému stavitelství, protože nejsme nijak limitováni,“ popisuje sochař a autor návrhu domu Michal Trpák hlavní výhody domu.

Ponton, na kterém dům stojí, je zatím provizorní, jak uvádí projektová manažerka Prvoka Monika Kopřivová.

„Měli jsme objednaný nádherný ponton ve Švédsku, tu továrnu zavřeli týden předtím, než nám měla výrobek dodat. Na vodě je dům právě kvůli legislativě. V tuto chvíli legislativa totiž není připravena na 3D tisk, možná bychom se vešli do nějakých norem, rozhodně by ale bylo obtížné to v rámci stavebního zákona schválit.“

Kopřivová dodala, že v současnosti tým stojící za vznikem domu spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu, které vyzvali, aby iniciovalo legislativní změnu. Společně teď také připravují podmínky pro to, aby ke změně mohlo dojít.

V centru Prahy u mostu Legií dům zůstane do konce srpna, potom se přesune na Smíchovskou náplavku. Autoři ho v budoucnu plánují i pronajímat.