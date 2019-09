Chytré buldozery nebo robotický zedník. Čeští stavaři stále častěji využívají moderních technologií

Václav Novotný, který má na starosti stavební techniku, nastupuje do moderního buldozeru, kterému se říká dozer. Ten na stavbách rozhrnuje hlínu, využívá se ale také při demolici. „Před námi je ovládací panel, který má LCD obrazovku. Tento dozer se řídí elektronickými joysticky. Mám tu dva. Napravo ovládám radlici jako takovou, nahoru, dolů, náklon. Po levé ruce ovládám pojezd,“ vysvětluje.

Stroj za přibližně deset milionů korun spoří palivo, je jednodušší na obsluhu a navíc zrychluje práci. To v konečném důsledku firmám šetří i peníze. Chytrý buldozer v současnosti využívají třeba Stavebniny DEK. „Buldozer vypadá na první pohled naprosto stejně, ale po nahrání softwaru skutečně přes GPS moduly navede operátora stroje a bude vlastně kopírovat to, co je v projektu,“ doplňuje ředitel divize Michal Švejcar.

Virtuální prohlídka

Právě fáze projektování je dnes často založená na metodě BIM, která vykresluje celou budovu ve 3D. Veškeré papírování a nákresy v ruce jdou proto stranou. „Můžu si na cokoliv kliknout a hned vidím, co to je. Tady vidím, že jsem v 6. patře a že se jedná o vytápění. Vidím také konkrétní typ radiátoru,“ ukazuje trojrozměrný model právě rozestavěné bytovky BIM manažer Jakub Škaloud ze společnosti VCES.

„V modelu jsou nejenom zdi, okna, stropy, podlahy, ale jsou tam i jednotlivé technologie typu vytápění nebo vzduchotechnika. Je to nejen 3D model, je to databáze informací o budově. Snažíme se centralizovat data do jednoho modelu, se kterým pak všichni v rámci stavebního řízení pracují. Mám na mysli architekta, projektanta, zhotovitele stavby nebo investora.“

Díky projektu se například snáz odhalí kazy budovy ještě před samotnou stavbou. BIM projekt se navíc dál využívá třeba pro virtuální prohlídky domů skrz 3D brýle, dodává Škaloud. „Klient přijde, vezme si brýle a může si jednotlivé pokoje virtuálně projít. Ten pokoj má buď jednu manželskou postel, nebo dvě oddělené. Sám si mezi nimi může překlikávat, virtuálně stojí v prostoru a dívá se kolem sebe,“ popisuje. „Klient může měnit podlahovou plochu, koberec, může měnit barevnost a strukturu obkladů nebo omítky.“

Robotický zedník

Do stavebnictví ale promlouvá nejenom digitalizace a automatizace. Lidskou práci postupně zastávají roboti. Štěpán Kočí už několik let pracuje na vývoji robota, který dokáže sám zdít. K ovládání mu stačí jen tablet. Robotické rameno si z palety vybere cihlu a pak ji umístí na zeď.

V praxi tak nahradí práci až čtyř zedníků. „Jsou tam samozřejmě laserová čidla. Při každým pohybu robot cihlu, kterou nabírá, znovu vyhledává. Dál už je řízený softwarem, protože na místo ji do zdi dává podle souřadnicového systému. Taky jsme schopní přes robota říct, kolik jsme na stavbě zpracovali cihel,“ vyjmenovává výhody zařízení.

Díky laserovým dálkoměrům a ultrazvukovým čidlům robot ví, jak se na stavbě pohybovat. Umí si zmapovat celý terén a vyhnout se i překážkám. Do budoucna stroj zastane práci dalších profesí. Vývojáři totiž plánují, že by robot mohl zalévat cihly maltou, natahovat omítku a zeď posléze vymalovat.