­Nové podmínky aukce 5G sítí jsou podle velkých operátorů protiprávní. Nevylučují, že je napadnou

Velcí operátoři se ohradili proti novým podmínkám aukce 5G sítí, kterou připravuje Český telekomunikační úřad. Vadí jim, že musí umožnit vstup do svých sítí i konkurentům, kteří mají kmitočty z jiné aukce. Úřad předkládá podmínky aukce už podruhé. Ty původní musel předělat po zásahu ministerstva průmyslu a odchodu exšéfa Jaromíra Nováka z vedení. Praha 19:37 6. května 2020

Stávající operátoři napadají pravidla, podle kterých musí pustit případné konkurenty do svých sítí. Navržené podmínky jim ukládají, aby to umožnili jak společnostem, které získají kmitočty v nadcházející aukci, tak ale i těm, které už mají příděly z dražby kmitočtového pásma 3,7 GHz v roce 2017. Velká trojka to považuje za retroaktivní postup a nedovolenou státní podporu.

Pokud by se tato pravidla týkající se tzv. národního roamingu dostalo i do definitivních podmínek aukce, současní hráči nevylučují, že dražbu právně napadnou. „Máme za to, že Český telekomunikační úřad navrženými podmínkami aukce porušuje zákon v několika ohledech, konkrétní právní kroky samozřejmě zvážíme,“ řekla Radiožurnálu mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Záměrem obrátit se antimonopolní úřad, soudy nebo rovnou Evropskou komisi se netají ani Vodafone. „My doufáme, že Český telekomunikační úřad naše připomínky zapracuje do návrhu podmínek aukce, která pak přispěje k potřebnému rozvoji 5G v Česku. Pokud by se tak nestalo, jsme připraveni se na tyto instituce obrátit,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí Ondřej Luštinec.

Selektivní výhody

Velcí operátoři se proti navržených podmínkám tímto způsobem ohrazují zejména proto, že přístup do jejich sítí by teoreticky získali konkurenti, kteří by se do samotné 5G dražby vůbec zapojit nemuseli. Stačilo by, aby vlastní sítí pokryli deset procent obyvatelstva, jak jim ukládá navržené podoba 5G dražby.

„Toto je nejen protiprávní retroaktivní změna aukčních podmínek pásma 3.7 GHz, jehož aukce proběhla v roce 2017, ale také poskytnutí výhody na selektivním základě,“ vysvětluje své výhrady v připomínkách zaslaných úřadu společnost T-Mobile. Podobně své stanovisko v připomínkách zdůvodnila i O2. „Návrhu lze totiž rozumět tak, že je zjevným návodem pro některé úspěšné účastníky z výběrového řízení na rádiové kmitočty v pásmu 3600-3800 MHz se stávajícího výběrového řízení nezúčastnit, a přesto získat výhody z něj vyplývající,“ napsala úřadu.

Předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková zatím nechtěla konkrétní výhrady operátorů komentovat. Úřad má podle ní 30 dní na to, aby je do finálních podmínek zapracoval, nebo naopak odmítl. „Budeme se snažit to udělat rychleji. Řádově v příštím týdnu bude možné říct, kam celá tato procedura bude směřovat,“ řekla Továrková Radiožurnálu.

Změny v podmínkách

Navržené podmínky, za kterých musí současní operátoři umožnit konkurenci vstup do svých sítí, se přímo dotýkají společností Nordic Telecom a Poda. Právě ty totiž v roce 2017 vydražily příděly v pásmu 3,7 GHz a podle pravidel chystané aukce tak za splnění dalších podmínek můžou národní roaming dostat. Ten je přitom klíčový pro to, aby nový hráč mohl nabízet plnohodnotné mobilní služby, protože zpočátku nebude mít postavenou vlastní celoplošnou síť.

Poda úřadu zaslala několika stránkovou argumentaci, podle které rozšíření nároku na národní roaming i pro účastníky jiné aukce, protiprávní není. Ostravská společnost se přitom už dříve netajila tím, že nové podmínky aukce jsou pro ni víc přijatelnější než ty, které úřad představil pod vedením expředsedy Jaromíra Nováka.

Společnost Nordic Telecom dlouhodobě deklarovala, že je ochotná se do aukce zapojit, ale že se rozhodne až podle finálních podmínek. Na tom se zatím nic nemění. K případné protiprávnosti navržených parametrů národního roamingu se přímo nevyjádřila. Pro Radiožurnál pouze řekla, že by podmínky měly být shodné jak pro rozprodané pásmo 3,7 GHz, tak pro pásmo 3,5 GHz, které stát nabízí teď v 5G aukci.

Znevýhodnění konkurence

Nordicu se ale nelíbí, že v nových podmínkách úřad zrušil vyhrazení bloku kmitočtů v pásmu 700 MHz pro nového operátora. Jde přitom o frekvence pro celoplošné pokrytí a případný nováček bez nich nedokáže efektivně vybudovat vlastní síť mimo města.

Podle mluvčího Jána Bruna Troppa se tím snižuje šance na vstup plnohodnotného čtvrtého operátora. „Už nyní je jisté, že si pásmo 700 MHz rozeberou stávající operátoři a na trhu se nic nezmění. Také v pásmu 3,5 GHz existuje riziko, že stávající operátoři by mohli nové zájemce zcela vytlačit,“ upřesnil.

Stát se přitom od chystané aukce slibuje, že na trhu zvýší konkurenci právě vstupem nových hráčů. To by teoreticky mohlo vyvolat tlak na snižování cen mobilních služeb. Příprava aukce ale nabrala zpoždění. Český telekomunikační úřad ji pod vedením bývalého šéfa Nováka chtělo vyhlásit letos lednu s cílem přivést na trh jednoho silného čtvrtého operátora.

Novák se ale dostal do sporu s ministerstvem průmyslu a obchodu, což vyústilo v jeho konec v čele regulátora. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) následně do vedení dosadil tehdejší radní Českého telekomunikačního úřadu Hanu Továrkovou. Ta dostala za úkol podmínky předělat tak, aby na trh mohlo vstoupit více zájemců.