Telekomunikační úřad vyhlásil aukci 5G kmitočtů. Zúčastní se jí i ČEZ nebo Sazka Mobil

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pátek zahájil výběrové řízení, ve kterém formou elektronické aukce rozdělí rádiové kmitočty pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Samotná aukce by se zřejmě měla uskutečnit na podzim. Na podmínky připravované soutěže si už dříve stěžovali tuzemští operátoři. Praha 16:11 7. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symbol nové sítě 5G | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Úřad pro soutěž vyhradil část frekvencí v klíčovém pásmu 700 MHz pro nového hráče na trhu.

Dále stanovil pro stávající operátory závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů, nastavil pro obě pásma spektrální limity se zohledněním rozsahu dosud držených rádiových kmitočtů účastníků tendru, definoval závazek pronájmu kmitočtů ve prospěch podpory Průmyslu 4.0 nebo také určil kritéria pro rychlý rozvoj nových sítí, včetně termínů pro pokrytí dálničních a železničních koridorů.

Úřad také nastavil podmínky pro budoucí komunikaci krizových a bezpečnostních složek.

Uchazeči se do soutěže budou moci přihlašovat do konce září. ČTÚ následně zájemce, kteří splní podmínky tendru, pozve do elektronické aukce o kmitočty.

Česko přešlapuje v debatě kolem sítí 5G. USA tlačí Evropu, aby z budování vyloučila Huawei Číst článek

ČTÚ k podmínkám aukce v minulých měsících vypsal tři veřejné konzultace, v pátek k poslední z nich zveřejnil tabulku s vypořádanými připomínkami. Podmínky soutěže by po úpravách měly například vytvořit větší prostor pro vstup čtvrtého operátora, který by zvýšil konkurenci, což má vést ke snížení cen mobilních dat.

Podle dřívějších informací se aukce hodlají vedle stávajících tří mobilních operátorů zúčastnit například polostátní ČEZ, Sazka Mobil nebo společnost Nordic Telecom.

Někteří operátoři podmínky připravovaného tendru v minulých měsících kritizovali. Na konci května označili podmínky soutěže za diskriminační, a to zejména v oblasti národního roamingu. Podmínky podle nich porušovaly pravidla EU o státní podpoře. Operátor O2 kvůli tomu v červenci podal stížnost k Evropské komisi.