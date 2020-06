Hoaxy o 5G využívají obchodníci se strachem, není to technologie z Marsu, říká exšéf telekomunikačního úřadu

Zavádění 5G sítí provází masivní dezinformační kampaň. Nejen v Česku kvůli tomu vznikají petice, jejichž cílem je zastavení instalace nové technologie. „Myslím si, že základem je obchod s lidským strachem,“ komentuje hoaxy o 5G v rozhovoru pro server iROZHLAS Jaromír Novák, bývalý předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Praha 7:38 9. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud míříte na pocity a na strach, tak si lidé vždycky můžou říkat, že na tom může být trocha pravdy. Ale realita je jiná. Faktem je, že pokud Česko neudělá krok směrem k 5G, tak může průmyslově zaostávat, říká Jaromír Novák | Zdroj: Archiv Jaromíra Nováka

Jak se 5G sítě liší od předchozí generace?

5G sítě kromě vyšší rychlosti stahování a nahrávání dat umožní i rychlejší odezvu. Jejich potenciál bude využitelný zejména pro průmyslový internet, automatizaci výroby nebo v budoucnosti samořiditelná vozidla.

Pokud jsou ty technologie podobné, vybavíte si takový nesouhlas ze strany občanů i během zavádění předchozí generace sítí?

Rozhodně to nebylo v takovém rozsahu a v takto cílené podobě. Někteří občané si stěžovali na to, že některé antény jsou příliš velké nebo příliš září. Když potom hygiena přijela na místo, tak zjistila, že nic překročeno nebylo. Jednalo se ale o jednotky případů.

Proč takové protesty a dezinformační kampaň provází právě sítě páté generace?

Myslím si, že základem je obchod s lidským strachem, který je teď moderní. Ať je to obchod, který má za úkol vydělávat na reklamách na různých dezinformačních webech, nebo obchod s různými nesmyslnými ochrannými prostředky. Nedávno se například objevil flash disk, který má za úkol ochránit před 5G zářením. V podstatě se ale jednalo o obyčejný disk na ukládání dat.

Vliv na zdraví Podle vedoucího Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření Lukáše Jelínka přímé poškození neionizujícím zářením nehrozí. „Záření nemá karcinogenní ani genotoxický potenciál. To se zkoumá už skoro osmdesát let a s výjimkou ultrafialového záření se žádný takový negativní efekt nezjistil. Vědeckých článků na to téma budou dnes již desetitisíce. Je to sice hodně široká problematika, ale velmi dobře probádaná,“ myslí si Jelínek. Upozorňuje přitom, že působení sítí na okolí je malé, protože přijímací zařízení dokážou zachytit i nepatrné záření. „Nikdo tak do éteru nepotřebuje vysílat velká pole záření. To je to důležité, co si veřejnost málo uvědomuje. Například u telefonu jsme detektor vyladili k takové dokonalosti, že zvládne absorbovat i malé množství záření. Díky tomu se dovoláte i na mobil, který zavřete do hrnce,“ říká.

V zahraničí to ale došlo tak daleko, že lidé zapalují stožáry.

Každá nová technologie samozřejmě přináší obavy, ať to byly parní lokomotivy nebo zavádění telefonu. To, co dnes vidíme v zahraničí, je šílenost.

Přitom na stejných slotech, na kterých poběží 5G sítě, běžela až doteď televize.

Ano, ty kmitočty zůstávají stejné. Jen už nebudou pro televizi, ale pro mobilní telefony.

A není v tomto případě nedostatečná osvětová kampaň? Vždyť třeba argument s televizí by mohl být pro občany srozumitelný.

Je to stále nový fenomén a státní správa na to musí zareagovat. Není to otázka vydání jedné tiskové zprávy, ale musí za tím být odvedeno hodně práce. Minulý rok jsme na Českém telekomunikačním úřadě přišli s iniciativou vyvracení 5G mýtů, kdy jsme žádali občany, aby nám zasílali odkazy nebo řetězové e-maily, které k nim doputují. Cílem bylo právě vyvrácení hoaxů.

Na twitteru telekomunikačního úřadu se pak ale objevil jen jeden vyvrácený hoax – že vedle routerů neklíčí řeřicha. Další případy už jsem ale někde neviděl. Tak proč se to zaseklo?

Moji bývalí kolegové stále sbírají podklady a mají jich dost, takže vyvracení bude pravděpodobně ještě pokračovat. Na to už ale nemám vliv. „Řeřicha“ byl takový první snadno vyvratitelný hoax, který si může každý vyzkoušet doma. Dánské studentky si zkoušely vypěstovat řeřichu vedle routeru, nepovedlo se to a z toho vyvodily, že tam je škodlivé záření. Nám se to podařilo celkem rychle vyvrátit.

Jedním z prvních #5G #hoax, které jsme od vás dostali bylo, že řeřicha nevyklíčí v místnosti, kde je wifirouter. Na ČTÚ máme v zasedačce rovnou dva, tak jsme si řekli, že to prostě vyzkoušíme a po novém roce jsme zaseli... :)#FakeNews #ctuprotifakenews pic.twitter.com/tJqI48EWw3 — ČTÚ (@ctu_cz) January 9, 2020

Co dalšího lidé posílali?

Například informaci o tom, že se Japonsko rozhodlo nezavádět sítě 5G. Ministerstvo mělo zavádění stopnout. Při rozboru zprávy jsme pak zjistili, že v Japonsku žádné takové ministerstvo nebylo, osoby byly vymyšlené a 5G normálně zavádí. Pak tam ale byly i šílenosti typu, že vám západní nebo východní mocnosti budou pomocí sítí páté generace vymývat mozky.

Ministerstvo zdravotnictví se snaží vyvracet nesmysly alespoň o zdravotních rizicích zavádění 5G. Lídrem v zavádění nových sítí je Jižní Korea, a kdybych chtěl všem těm hoaxům oponovat, tak řeknu, že se tam poletíme podívat. Podíváme se, zda tam umírá víc ptáků, zda tam umírají včely a lidé jsou zombíci, které někdo ovládá. Všechno bych si musel odškrtat, že to neplatí.

Petice proti 5G V Česku vzniklo proti zavádění 5G sítí několik petic. Nejvíce podpisů posbírala petice s cílem zastavit zavádění bezdrátových sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie. Podepsalo ji už více než devět tisíc lidí. Na místě autora petice je podepsána webová stránka EMFSmog.cz, právě o argumenty publikované na tomto webu se celá petice opírá. Další petice mají okolo tří tisíc podpisů.

Sítě zvýší konkurenceschopnost

Mluvili jsme o tom, že 5G díky rychlé odezvě přinese například větší využití internetu věcí nebo autonomní auta. Kritici zavádění té technologie často argumentují tím, že v Česku nedokážeme řádně využít ani současnou infrastrukturu. Potřebujeme u nás vlastně 5G síť?

Nechtěl bych zjednodušovat 5G jen na samořiditelná auta. První aplikace 5G sítí budou pravděpodobně průmyslového typu. Pokud má přijít nějaký investor a má zájem postavit například továrnu, tak se bude zajímat i o to, jak moderní technologie zde budou. Kromě dálnic ho bude zajímat i to, jak kvalitní tady budou komunikační technologie.

Takže se 5G nejprve zapojí do nějaké automatizace výroby a takových věcí?

Přesně tak. A pokud by Česko zaspalo se zaváděním těchto sítí, tak hrozí to, že investoři půjdou raději do okolních zemí, kde budou nižší náklady na provoz. To si myslím, že je problém i toho pálení antén a podobných věcí. Ti lidé si na internetu přečtou hoax o 5G sítích, zničí anténu, na kterém je ale třeba ještě 4G vysílač, a pak internet nemají, když to zjednoduším.

V krátkodobém horizontu mohou tedy 5G sítě přinést Česku nějakou konkurenční výhodu oproti okolním zemím?

Určitě. Zavedení bude i důvod pro to, aby České republika nezaostávala za zbytkem Evropy a světa. Není to o tom, že zde budou jezdit samořiditelná auta, není to o tom, že si film stáhnu za sedm sekund místo sedmi minut. Je opravdu potřeba se na to dívat z toho pohledu, že stejně jako mám dálnici, jako mám kanalizaci, tak budu mít i 5G síť.

Jak jsme na tom se zaváděním sítí ve srovnání například se Slovenskem, kde už měli lhůtu na podání přihlášek do aukce kmitočtů?

Na Slovensku jsou lehce napřed, Německo už má frekvenci 700 MHz vydraženou a podobně na tom jsou i severské státy. Myslím si, že v tomto ohledu není na co čekat.

Premiér Andrej Babiš (ANO) loni řekl, že operátoři dostanou po aukci kmitočtů čas do roku 2024 na spuštění sítí pro komerční provoz. Aukce kmitočtů přitom měla proběhnout už loni na podzim a zatím to nevypadá, že by se k ní schylovalo. Nezaspíme nakonec v tomto ohledu?

Vždycky je dobře, když mají politici nějaké vize. Pak je ale otázka, jestli se je daří dobře a včas naplňovat.

Petice proti zavádění

Proti zavádění sítí vznikají i petice. Jedna z nich má téměř deset tisíc podpisů a je založená primárně na argumentech ze stránky EMFSmog.cz. Rozdíl oproti předchozím generacím sítí je podle nich například v tom, že „svůj výkon směřuje v úzkých paprscích přímo na místo, kde se nachází 5G zařízení“.

Tomu argumentu vůbec nerozumím. 2G, 3G, 4G, 5G je stále to stejné neionizující záření. Když to přeženu, tak mikrovlnná trouba září v určitou chvílí víc. Limity, které jsou pro bezdrátové sítě nastaveny, jsou velmi přísné. Vždycky mě pobaví představa, že by technologie takového ražení prošla do komerčního provozu, aniž by byla řádně ozkoušená a otestovaná.

V Jeseníku přednášel ‚bio-hacker‘ o škodlivosti 5G sítí. Opozice chce referendum, starostka podporu státu Číst článek

Tím nedostatečným otestováním právě často argumentují. Je to tedy řádně otestované? A není ta technologie revoluční? Z médií a například i z vyjádření premiéra Babiše, že 5G je něco, co přinese větší změny než nástup mobilů, mám pocit, že se to tak prezentuje.

Tady si opravdu někdo hraje s lidským strachem. Do budoucna to může dojít k tomu, že se v Česku budou zapalovat vysílače jako v Anglii. Ten strach může být samozřejmě legitimní, obzvlášť pokud neustále budeme tvrdit, jak revoluční technologie to je…

Není to revoluce, je to evoluce něčeho, co tady už bylo. Není to žádná technologie z Marsu. Všechny studie, které doposud o ionizujícím záření proběhly, nikdy nepotvrdily, že je to zdravotně nebezpečné. Jestli si pamatujete, tak jednu chvíli byla hodně populární teorie, že mobil u ucha způsobuje rakovinu. Ani to se ale nikdy nepotvrdilo.

Pokud míříte na pocity a na strach, tak si lidé vždycky můžou říkat, že na tom může být trocha pravdy. Ale realita je jiná. Faktem je, že pokud Česko neudělá krok směrem k 5G, tak může průmyslově zaostávat.

Ještě se tedy zeptám na zavádění 5G sítě z pohledu kybernetické bezpečnosti. Vidíte nějaká rizika spojená například s firmou Huawei?

Ten systém, který je v Česku aktuálně nastaven, by měl zaručit, že operátoři i stát by měly na tyto hrozby včas reagovat. 5G sítě budou v Česku kritickou infrastrukturou a na ni se vztahují podmínky ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Operátor musí stejně jako u současných sítí postupovat podle tohoto zákona. Pokud NÚKIB vydá nějaké varování, tak operátor musí sítě prohnat auditem a případné bezpečnostní hrozby se objeví.