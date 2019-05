Vzdušné taxi uskutečnilo první zkušební let, německá firma ho chce provozovat od roku 2025

Aerotaxi německého start-upu Lilium uskutečnilo svůj první let. Pětimístný dálkově řízený letoun poháněný baterií se počátkem května krátce vznesl vertikálně na mnichovském letišti. Lilium doufá, že stroj bude uveden do provozu do roku 2025, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

