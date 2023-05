Pozastavit vývoj AI? Zatím sledujeme překotný vývoj, zastaví to právníci, věří analytik Šlerka

Překotný vývoj v oblasti umělé inteligence vyvolává u řady lidí i obavy, ukázal to průzkum společnosti Ipsos ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky Univerzity Karlovy. „Chatovací robot byl uvolněn pro veřejnost v listopadu a jediné, co sledujeme, je velmi překotný vývoj a divoká jízda. Lidé by možná uvítali, kdyby se to na chvíli trochu zastavilo, abychom se mohli nadechnout a připravit,“ říká k průzkumu Josef Šlerka, sémantik a datový analytik. Praha 10:09 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud se nicméně ukáže, že užívání AI skutečně pomáhá rozvoji ekonomiky, tak si myslím, že zvítězí spíš divoký západ,“ odhaduje Šlerka | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Podcast Vinohradská 12

Šest z deseti Čechů dnes podporuje výzvu podnikatelů a expertů, aby se dočasně pozastavil vývoj nových modelů umělé inteligence, ukázal průzkum společnosti Ipsos.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: analytik sociálních dat Josef Šlerka. Moderuje Zita Senková

„Myslím, že to, co nás čeká, bude ještě několik měsíců spíš divoký západ AI. A mezitím se vzpamatují hlavně právníci. Nikoliv politici, ti, mám pocit, na tento vývoj zatím koukají trochu překvapeně. Ale budou to právníci, kteří začnou řešit spoustu aspektů využívání AI,“ tvrdí Josef Šlerka v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

To, že většina Čechů podporuje výzvu k pozastavení vývoje, chápe jako snahu na chvíli se zastavit. Chatovac robot ChatGPT byl totiž pro veřejnost uvolněn před necelým půl rokem.

„A jediné, co sledujeme, je velmi překotný vývoj a divoká jízda. Lidi by možná uvítali, kdyby se to na chvíli trochu zastavilo, abychom se mohli nadechnout a připravit,“ uznává Šlerka.

Zpomalí to právníci

Zpomalení vývoje ale podle něj způsobí právě právníci. „V analýzách toho, co může zbrzdit vývoj AI, hrají právní problémy největší roli,“ upozorňuje.

Umělá inteligence? Dotkne se základních lidských práv, od důstojnosti po soukromí, vysvětluje expertka Číst článek

„Pokud se nicméně ukáže, že užívání AI skutečně pomáhá rozvoji ekonomiky, tak si myslím, že zvítězí spíš divoký západ – a regulace se pak přijmou, ale nebude to hned a nebudou zásadní,“ odhaduje analytik.

Jako právní příklad nabízí Šlerka například psaní textů: „Už dnes můžete psát e-mail tak, že napíšete pár vět a nejmenované e-mailové služby vám začnou nabízet, jak by to mohlo pokračovat dál. Vy kliknete, že by to šlo, a ono vám to navrhne další větu a pak další. Na konci zjistí, že e-mail jste napsali tak, že jste čtyřikrát souhlasili s návrhem umělé inteligence. Kdo je tedy autor e-mailu?“

„A neskončí to nakonec tak, že způsob, jakým umělá inteligence formuluje, se projeví zpátky v tom, jak my sami přemýšlíme, protože nám vnutí tenhle svůj svět?“ ptá se Šlerka.

„Stoprocentně to bude mít vliv na naše myšlení a naši kreativitu. Ale jak, to je ta otázka,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.