Pohledná černovláska se zálibou v umění. V Británii staví robotku, která bude malovat portréty lidí

Roboti v dnešní době montují auta, třídí zboží ve skladech, anebo uklízejí naše domovy. Ovšem vytvářet umění, to je něco jiného. Britská robotka nazvaná Ai-da to ale dokáže. Stroj s lidskou hlavou, obličejem a umělou inteligencí uvnitř, umí kreslit portréty, popisuje v reportáži Radiožurnál. Příznivci umění a techniky si Ai-du budou moci vyzkoušet už letos. Cornwall (Velká Británie) 15:19 18. února 2019

„Můžou být roboti skutečně kreativní? Umělá inteligence se rychle vyvíjí, ale čeho všeho bude jednou schopná? Jaký vliv bude mít tato technologie na společnost? To je něco, co nás zajímá. Včetně negativních aspektů, které to s sebou může přinášet,“ říká Aidan Meller, majitel stejnojmenné galerie, kde se robotka Ai-da objeví.

Složité zařízení vyvíjejí a kompletují ve společnosti Engineered Arts v anglickém Cornwallu. Ta má na svědomí i zařízení RoboThespian. Robota, který dokáže pomocí imitace svalů gestikulovat rukama podobně jako člověk.

„Naším cílem je z robotky vytvořit kreativního umělce. Takže bude skutečně kreslit a doufáme, že později vytvoříme i technologii, která jí umožní malovat. To ale není všechno. Jako umělkyně bude schopna komunikovat s publikem,“ dodává Meller.

Pohledná černovláska

Majitel galerie doufá, že se jí lidé budou vyptávat právě na otázky této technologie a jejich dopadů na společnost. Ai-da bude po dokončení vypadat jako pohledná černovláska. K dispozici bude mít zmíněné robotické tělo s přirozenými pohyby a taky robotickou paži, díky které bude schopná vytvořit portréty lidí, které si prohlédne.

Aida bez silikonové kůže věrně imitující lidský obličej vypadá jako skelet terminátora T-800 ze známé filmové série Jamese Camerona | Foto: Matthew Stock | Zdroj: Reuters

Záběry z laboratoří Engineered Arts ale zatím připomínají spíš hororový film. Aida totiž bez silikonové kůže věrně imitující lidský obličej vypadá jako skelet terminátora T-800 ze známé filmové série Jamese Camerona.

Dokáže hlavou nejen otáčet, ale taky mrkat reálně vypadajícími bulvami s integrovanými kamerami a dokonce používat mimické svaly, vysvětluje 3D designér studia Engineered Arts Simon Osbourne.

„V lidském obličeji je přes 40 svalů, které dokážou vyjádřit různé emoce. K úsměvu jich je potřeba 10 až 12. Ai-Da bude naším zatím nejexpresivnějším robotem. Zároveň je ale velmi malá. Takže dostat do prostoru hlavy všechny motory byla docela výzva,“ dodává Osbourne.

Ai-da bude po dokončení vypadat jako pohledná černovláska | Foto: Matthew Stock | Zdroj: Reuters

Napodobit obličej

Věrné napodobení výrazů obličeje mechanickou cestou je i pro současnou techniku obtížné a nákladné. U levnějších modelů Robothespian firma používá jen displej, na kterém je obličej zobrazený. Podle hlavního designéra Engineered Arts Marcuse Holda si vývoj Aidy vyžádal velké úsilí.

„Museli jsme miniaturizovat mechanické součástky, aby se do malého prostoru vešly, a co nejvíc zjemnit jejich chod. Vyvinuli jsme proto vlastní elektroniku, software i kontrolu motorů, které dohromady dokážou přivést robota k životu. A kvalitní umělá inteligence dokáže sledovat obličeje,“ vysvětluje Hold.

Ai-Da se poprvé představí na výstavě s názvem „Nejistá budoucnost“ v květnu na oxfordské univerzitě. Její umělecké výtvory pak budou vystavené v listopadu v Londýně.