Práce bude v budoucnu vypadat jinak. Klíčová bude kreativita, říká autor knihy Budoucnost nepráce

Pomáhá různým firmám zavádět digitální inovace včetně AI. Filip Dřímalka je manažer zabývající se novými trendy a inovacemi, aktuálně vydal knihu Budoucnost nepráce. „Moderní technologie nemusí být strašákem, důležité je přijít na to, v čem spočívá moje přidaná hodnota," vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál.

Co je to nepráce?

Je to vlastně slovní hříčka. S příchodem AI se spousta lidí začala bát, že je umělá inteligence nahradí. Nepráce je pro mě činnost, která mě baví a ve které využívám svůj talent, takže pro mě vlastně nepředstavuje práci.

Činnosti, které mě tolik nezajímají, nechávám na technologiích. Na tuto myšlenku jsem přišel několik dní po spuštění Chatu GPT. Při zkoušení toho, co aplikace umí, jsem zažil několik aha-momentů, kdy jsem si uvědomil, že i moje práce bude částečně nahrazena AI. Naše práce bude v budoucnosti vypadat úplně jinak, proto jsem tu práci nahradil neprací.

Už dnes vidím, že práce lidí, která je baví, jako práce nevypadá. Cíl je pro mě proto práce, která mě baví tak, že ji jako práci ani nevnímám, proto nepráce.

Jaké vlastnosti jsou podle vás důležité pro budoucnost?

Věřím, že jsou to zejména měkké dovednosti, a to především kreativita a představivost, schopnost skládat věci dohromady. Ať už vedu neziskový tým nebo velkou korporaci, potřebuji všeobecný rozhled, abych dokázal spojit zdánlivě nespojitelné. Podle mě je také pravda, že děti by měly více číst a cestovat, aby měly větší rozhled.

„Naučit se s technologiemi umí každý. Není to o věku, o pohlaví, je to o myšlení a chuti učit se něco nového.“

Pro čím dál tím víc profesí je to také schopnost práce s technologiemi. Využívat počítač a chytrý telefon, aby nám zjednodušily práci je dnes každodenní součástí života. S příchodem technologií je to jednodušší a klíčová je schopnost formulovat myšlenku, dotaz. Naučit se s technologiemi umí každý, otázka je do jaké míry. Není to o věku, o pohlaví, je to o myšlení a chuti učit se něco nového.

Volný čas

Ve vaší knize Budoucnost nepráce jsem nenašla odpověď na otázku, co budeme dělat s ušetřeným časem?

To je otázka, na kterou se ptá řada lidí. Budoucnost bude o jiných druzích úvazků, než je odměna za odpracovaný čas. Lidé, co pracují osmihodinové směny, mohou přemýšlet nad tím, že by se mohli nechat platit za odvedenou práci. Nemůže to samozřejmě fungovat u všech profesí.

Ale například digitální nomádi, které potkávám v zahraničí, jsou lidé z korporací. Nikdo neřeší, odkud pracují, dostávají peníze za hodnotu, kterou vytvoří. Volný čas, který ušetříme díky technologiím, můžeme strávit zábavou, vytvořením neziskového projektu. Což už je něco, co vidím kolem sebe, lidé se pouštějí do více projektů zároveň a dělají aktivity, které je naplňují, dávají jim smysl, a proto je život víc baví.

Kdy jste se nejvíc bál?

Bojím se neustále. Zaručeně vždy, když vychází moje kniha. Když si člověk něco píše devět měsíců do šuplíku, tak strach necítí. Ale poté, co je kniha vydaná a zatím nepřišly žádné reakce, zažívám syndrom podvodníka.

To znamená, že si člověk myslí, že si něco nezaslouží. Přece není možné vydělat za jeden den víc než za celý měsíc. Řada lidí, i špičkoví experti se obávají dělat něco navíc právě kvůli tomuto syndromu.

Věřím, že je potřeba s tímto syndromem bojovat, protože jeho výskyt bude s umělou inteligencí čím dál častější. Tím, že AI použijeme, možná vyděláme více peněz v kratším časovém úseku. Potom vyvstávají otázky typu „zda přiznáme, že nám při práci pomohla umělá inteligence“. To je jen jedna z řady otázek, na které neznám odpověď a na které je dnes už třeba se začít připravovat.

To jsou ale etické otázky obecně.

Ano, etické otázky i otázky toho, že řada lidí pracuje za měsíční plat. Vaše hodnota je asi 20násobek vašeho ročního platu. Otázka je, co kdyby bylo možné tuto hodnotu vytvořit třeba za půl roku a ne za rok. Jako zaměstnanci nemáme pouze hodnotu ročního platu, ale i dalších nákladů, jako jsou pronájmy kanceláří.

„Děti by měly číst a cestovat, aby získaly rozhled.“

Pokud například vyděláváte 50 000 korun, tak váš zaměstnavatel za vás ročně platí milion korun, to je vaše hodnota. Pokud tuto hodnotu dokážete vytvořit i díky umělé inteligenci rychleji, tak má řada lidí syndrom podvodníka a myslí si, že to není možné. Zase se vracíme k tomu, že budoucnost nepráce je o změně myšlení.

Jak se k stavíte k rozporu mezi digitálním detoxem a dlouhodobou prací s technologiemi?

Rizik spojených se sociálními sítěmi a závislosti na technologiích je spousta. Dokonce v Japonsku již existuje termín na to, že mladí lidé jsou závislí na vztazích s virtuálními partnery a ztrácejí motivaci navazovat reálné vztahy. Těch rizik je spousta, cesta, jak s nimi bojovat, je si je uvědomovat a začít s nimi pracovat. Nejsou to jen pozitiva, co nás v souvislosti s umělou inteligencí a technologiemi čeká.

Co byste doporučil lidem, kteří chtějí využít umělou inteligenci ve své práci?

Existují online kurzy, které stojí od pár stovek do pár tisíc korun, takže ta investice není vysoká. Co je důležitější, je třeba na měsíc si zaplatit plnou verzi některých aplikací, jako je Chat GPT nebo Poe.com a intenzivně s nimi pracovat.

Určitě doporučuji zapojovat se do komunit, takže když jdu na kurz, tak se bavit s dalšími účastníky a ptát se, jak aplikace používají oni. Dále existuje řada článků od lidí, kteří publikují bezplatně. Když si správně nastavím inspiraci, tak to ovlivní mé myšlení do budoucna. Základem je zkoušet. Jděte do toho, nebojte se do toho investovat. Je jedno jestli se jedná o investici peněz, času nebo energie.

Co když se tady sejdeme za dvacet let a vy budete muset přiznat, že jste se zmýlil?

Já to přiznám, nemám s tím problém. Ale řada čtenářů mi píše, že je to o principech a věřím, že ty jsou dlouhodobě platné. Principy ve smyslu lepší je hotové než dokonalé, je důležité zkoušet a hledat, je důležité se učit nové dovednosti. V tomto se, myslím, nemýlím.

Jaké hry hraje Filip Dřímalka se svými dětmi? A jak vnést výhody umělé inteligence do své profese? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu textu.