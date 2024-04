AI může pomoci s podchycením nemocí. Retinopatii může odhalit a léčit i u nedonošených dětí

Nejčastěji trápí děti s porodní hmotností pod 1500 gramů narozené před 32. týdnem těhotenství. Řeč je o onemocnění nezralé sítnice neboli retinopatii nedonošených dětí. V jejím rozpoznávání by mohla v budoucnu pomáhat očním lékařům umělá inteligence. Pracují na tom vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s oftalmology z tamní fakultní nemocnice. Ostrava 14:55 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při vyšetření se k oku dítěte přiloží kamerová sonda a s její pomocí lékař pořídí snímky očního pozadí s jejich vyhodnocováním | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Vašík se narodil v 23. týdnu a vážil 560 gramů,“ vypráví Lucie. Se svým synem strávila v porodnici několik měsíců.

„Prvních pět týdnů byl na plicní ventilaci. Říkali nám, že čím déle bude na kyslíku, tím větší je pravděpodobnost, že bude mít retinopatii,“ pokračuje. První vyšetření očí žádný problém neprokázalo, nemoc se ale projevila po několika týdnech. Lékaři proto podali Vašíkovi do obou očí moderní biologickou léčbu.

„Paní doktorka říkala, že to vypadá moc pěkně a že se ta retinopatie zastavila,“ těší Lucii.

Na kontroly chodí Lucie se svým synem dál. Teď lékaři sledují, jestli nemoc ustoupila úplně. Při vyšetření se k oku dítěte přiloží kamerová sonda a s její pomocí lékař pořídí snímky očního pozadí, s jejichž vyhodnocováním už dnes pomáhají digitální zobrazovací systémy.

Zatím toho ale příliš neumí. I proto se vědci z Ostravské technické univerzity snaží ve spolupráci s oftalmology z Fakultní nemocnice v Ostravě vytrénovat umělou inteligenci (AI) tak, aby jim práci usnadnila.

„To jsou cévy, které do snímku zakreslí sám lékař,“ ukazuje na monitoru svého počítače snímky očního pozadí se zvýrazněnými čarami Jan Kubíček z Fakulty elektrotechniky a informatiky.

„Tyto obrázky potom slouží jako vstup do umělé inteligence, aby se dokázala naučit rozpoznávat cévy tak, jak to udělá zkušený klinický lékař, který s těmi obrázky denně pracuje,“ dodává.

Na obrázcích se střídá bílá a zelená barva. „Tam, kde vidíme pouze bílou barvu, to jsou místa, kde se umělá inteligence a lékař střetli, to znamená, že to vidí stejně,“ vysvětluje Kubíček.

Jan Kubíček | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Uplatnění AI

Umělá inteligence se v očním lékařství uplatňuje čím dál častěji. V praxi se využívá například při vyšetření diabetické retinopatie.

Lékařům, kteří se zabývají retinopatií u nedonošených dětí, by pomohla jak s diagnostikou, tak s léčbou, říká oftalmolog Juraj Timkovič z Ostravské fakultní nemocnice, který na jejím vývoji z věci spolupracuje.

„Umělá inteligence bude pomáhat nejen v diagnostice, to znamená v subklinické fázi onemocnění, kdy my ještě na snímku nic nevidíme a AI nás na to upozorní,“ říká oftalmolog Juraj Timkovič z ostravské fakultní nemocnice, který na jejím vývoji s vědci spolupracuje.

„A léčební část, to je to, na čem teď pracuji. Umělá inteligence rozezná, jak je céva vinutá nebo široká. Podle toho může určit druhý den po aplikaci léčiva do oka, zda už céva má tendenci se zlepšovat, nebo nemá. Nám to ušetří čas. Bude nám to predikovat přirozený vývoj,“ vysvětluje.

Současně informatici a kybernetici vytvářejí webovou aplikaci a mobilní platformu, do které by bylo možné mimo jiné nahrávat snímky očního pozadí.

„Máme připravený algoritmus na automatické třídění snímků. Uživatel nahraje celou složku a jenom se vytřídí ty kvalitní od nekvalitních. Aby to i pro uživatele bylo komfortní, aby se to všechno dalo zrychlit,“ popisuje Jana Nováková z Fakulty elektrotechniky a informatiky.

„Naší snahou není, aby umělá inteligence nahradila lékaře nebo člověka. Ale spíše aby to byl nástroj, který usnadní hodnocení snímku a proces péče o předčasně narozené dětí,“ dodává oftalmolog Timkovič.

Podle něj by aplikace mohla v budoucnu sloužit nejen lékařům v Česku, ale také v dalších zemích, kde se screening očního pozadí nedonošených dětí provádí.