AI pomáhá s identifikací zvířat. ‚Umíme určit jednotlivce u rysů nebo tygrů,‘ říká odborník
Na vývoji metod automatického rozpoznávání zvířat pracují odborníci v Plzni. Pomohou například sledovat výskyt ohrožených druhů v přírodě bez toho, aniž by se zvířata musela rušit.„Identifikovat jednotlivce umíme u zvířat, která mají charakteristický prvek, například u rysů nebo tygrů,“ říká pro Český rozhlas Lukáš Picek z fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Jak umělou inteligenci učíte, aby dokázala rozpoznat, o jaké zvíře se jednat?
Rád bych to malinko upřesnil. Nezabýváme se primárně rozpoznáváním zvířat, ale jedinců. Řešení, jak se to počítač naučí, funguje velmi podobně jako u lidí.
Předkládáme různé množství fotografií, nahrávek apod. Na základě toho potom jsme schopni algoritmus učit tzv. metodami učení s učitelem.
Rozumím tomu správně, že ji tedy učíte, aby rozpoznala jednoho konkrétního vlka od jiného?
Víceméně, jakkoli u vlků je to trošku komplexnější a náročnější. Vycházíme z předpokladu, že daný druh má unikátní skvrnění nebo rysy, charakteristiku. Může to být například třeba rys nebo tygr.
Je metoda, kterou vyvíjíte, efektivnější při rozpoznávání zvířecích jedinců, než kdyby se o totéž snažil člověk?
Určitě. Ale je potřeba si uvědomit, že ty nástroje, které máme, nikdy nejsou stoprocentní a ani nemůžou být.
Člověk je potřebuje k tomu, aby byl efektivnější, algoritmus zase potřebuje člověka k tomu, aby se potvrdil jedinec, který byl navrhnut.
Z pohledu efektivity je (strojové učení) samozřejmě výrazně rychlejší než člověk, který musí každého jedince porovnávat na milionech fotografií z fotopastí.
K čemu bude automatické rozpoznávání užitečné?
Spolupracujeme s řadou organizací v Čechách. Například Hnutí DUHA nebo Národní park šumavský mají projekty, v nichž napříč oblastmi a národními parky sledují řadu fotopastí.
Ty zachycují, co se v parku děje, ať už se to týká třeba monitoringu overturismu nebo monitorování pohybu zvířat. Někdo musí ty stovky tisíc až miliony fotek projít a vytřídit.
Následně je nutné říct, kde na fotkách jsou jednotliví jedinci – například rysové – a pomoci s jejich identifikací.