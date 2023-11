Musíme mít převahu v AI, západní umělá inteligence je nebezpečná, prohlásil Putin

Rusko musí získat převahu na poli umělé inteligence (AI), prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Na konferenci v Moskvě také uvedl, že současná dominance západních technologických systémů v Rusku je nepřípustná a nebezpečná, a přislíbil, že brzy schválí novou strategii rozvoje umělé inteligence. Informovala o tom agentura TASS. Moskva 18:18 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Monopolní dominance podobných cizích nástrojů v Rusku je nepřijatelná a nebezpečná. Je absolutně nezbytné používat ruská řešení v oblasti spolehlivých, transparentních a bezpečných systémů umělé inteligence,“ řekl Putin.

Dodal, že Rusko patří mezi země, které rozpracovávají vlastní systémy AI. Jako příklad jmenoval platformy YandexGPT a Šedevrum vytvářené technologickou společností Jandeks a projekty GigaChat a Kandinsky společnosti Sber přidružené k ruské bance Sberbank.

Nebezpečí západních technologických systémů Putin dokládal na příkladu vyhledávačů, které jsou podle něj zaujaté a neukazují dostatek výsledků souvisejících s Ruskem. Podle něj to plyne z toho, že, vývojáři „dávají stroji nějaký úkol a on ho řeší pouze za pomoci anglojazyčného souboru dat“.

Putin zdůraznil, že Rusko by mělo nastavit takové zákony, které budou vůči vývoji AI co nejvstřícnější, a vyzval vysoké školy, aby rozšířily programy zaměřené na tuto oblast. Dodal, že vláda by na vědu a výzkum v oblasti umělé inteligence mohla vyčlenit více financí.

Lídry v nástrojích umělé inteligence jsou v současnosti Čína a USA, podotkla agentura Reuters. Moskva má podle ní taktéž ambicí stát se silným hráčem na poli AI, ale její úsilí komplikuje válka na Ukrajině. Ta vede k odlivu talentovaných vědců a vývojářů z Ruska a k západním sankcím, které omezily dovoz špičkové techniky do země.