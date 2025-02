AI ve školách? ‚Konec protivných úkolů,‘ míní publicista. ‚A chytřejší zadání,‘ dodává vědec

Dříve žáci žmoulali pod lavicí taháky, dnes mají na lavici mobil a v něm chatbota s AI. „Typicky žáci využívají AI pro referáty a čtenářské deníky. Někdy také pro matematické příklady. Asi 15 procent AI použilo při písemce, to bych bral jako podvádění,“ říká pro Český rozhlas Plus učitel Dominik Voráč. „Škola je ideálním místem, kde se mohou žáci naučit AI správně používat a co je etické,“ míní Daniel Dočekal ze serveru 365tipu.cz. Pro a proti Praha 10:36 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace ChatGPT společnosti OpenAI | Foto: Iryna Imago | Zdroj: Shutterstock

Třetina českých žáků a studentů zneužívá umělou inteligenci při tvorbě domácích úkolů, 15 procent s AI fixluje přímo ve škole při testech. Takové závěry přinesl nedávný průzkum, který mezi 28 tisíc žáky základních a středních škol provedli vědci z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pane Dočekale, vás ta formulace o zneužívání AI pohoršila. Proč?

Dočekal: Pohoršila mě velmi. Kdybychom to vzali ze široka, tak si myslím, že domácí úkoly by měly být už konečně zrušeny, anebo nevyužívány jako donucovací nástroj. Chatbot s umělou inteligencí je podle mě další klasický nástroj, který by žák nejen mohl, ale i měl použít. Mimochodem, stejně tak bychom se mohli začít bavit o tom, jestli je fixlování, když žákovi pomáhá s úkoly doma rodič.

Tuto míru etičnosti se pokusíme definovat. Pane Voráči, vy si za formulací o zneužívání AI českými žáky stojíte? Kde je ta etická mez?

Voráč: Víte, tohle je mediální zkratka. Některá média si vzala jen jednu naši stranu, na které se řešilo podvádění. Ale náš výzkum je daleko rozsáhlejší, my se tam bavíme o etickém využití. Tedy že žák použije AI v rámci domácího úkolu, ale neudělá mu to úkol celý. Není to crtl-c a ctrl-v.

Ale na druhou stranu, je tady ta třetina případů, kdy žáci přiznali, že text z AI jen zkopírovali a vložili. A to už bych jako podvádění bral.

Dočekal: Já si myslím, že podvádění to svým způsobem není. Pokud učitel nezadal, jakým způsobem má žák úkol vypracovat.

Podle vás je potřeba žákům říct, že když dělají domácí úkol, tak ho mají vypracovat vlastní hlavou?

Dočekal: Ano. Pokud se bavíme o AI jako o nástroji pro budoucnost, tak je škola ideálním místem k tomu, aby se žáci naučili, jak to správně používat a co je etické. Dítě v mladším věku vůbec nemusí tušit, co je neetické. Pro školy je to velká příležitost a šance naučit budoucí generace AI správně používat.

Co je podvod

Pane Voráči, jak jste ve vaší studii pracovali s vědomím studentů o tom, co je etické při používání AI a co není? Věděla ta třetina žáků, že dělá něco, co dělat nemá?

Voráč: Limitem toho výzkumu bude subjektivní hodnocení žáků. My jsme se jich ptali, jestli jim AI pomáhala s vypracováním úkolu. A také ať se přiznají, že to za ně AI udělala celé. Nevysvětlovali jsme jim, co je etické a co ne. Navíc na tom se nemusí shodnout ani dva lidé, natož 28 tisíc účastníků. Tohle je na subjektivním posouzení.

Teď je tedy důležité, jakým způsobem s tím budou pracovat učitelé, kteří by tu etiku měli studentům vysvětlit.

Já myslím, že je minimálně neetické zkopírovat něco z AI a neuvést zdroj. To, že mi s úkolem pomáhal ChatGPT, ale neudělal to celé, to je podle mě v pořádku. Pokud to tedy žák uvede.

Tady jsem s panem Dočekalem za jedno, protože AI budou děti stejně používat. Tak ji pojďme do školství integrovat. A zadávejme takové úkoly, které jsou komplexnější a kde můžu AI využít, ale neudělá to za mě celé. Tedy aby tam byla vlastní invence.

Pane Dočekale, jak byste postupoval z pozice pedagoga? Pokud byste viděl, že žák zadal úkol AI a vůbec nepoužil vlastní mozek.

Dočekal: Já bych to vzal jako fantastickou příležitost mu vysvětlit, že může AI využít daleko šířeji. A že není etické a správné, aby mi AI napsala esej a já ji prostě vzal a odevzdal. Navíc tyhle první výsledky z AI jsou hrozně lehce poznatelné, protože jsou s odpuštěním dost mizerné.

A právě tohle je ta příležitost žáka naučit, že AI není jako Google, kam něco napíšu a ono mi to vrátí výsledek. Ale že s AI si povídám, vysvětluju jí něco, dotazuju se, upřesňuji zadání a nakonec je z toho daleko lepší výsledek, než jaký byl na první dobrou.

Je to dobrá příležitost žáky naučit přiznat zdroj. Pokud ale učitel zareaguje tak, že dá žákovi pětku, tak je to podle mě nejhorší možná reakce.

Konec protivných úkolů?

Pane Voráči, jakých podvodů se žáci ve spolupráci s AI dopouštějí? A mají učitelé šanci to odhalit?

Voráč: Typicky jde o referáty a čtenářské deníky. Také to žáci používají pro řešení různých matematických příkladů, vloží tam ofocenou úlohu a dá jim to hned výsledek, i když to není stoprocentní.

Asi 15 procent žáků použilo AI přímo při písemce a to už bych jako podvádění bral.

Není to riziko pro vzdělání žáků?

Dočekal: Já si pamatuju, že před lety se úplně stejně říkalo, že když žáky naučíme používat Google, tak celá civilizace zhloupne. Dnes se používá ta samá argumentace skoro slovo od slova pro AI.

Ale Google mi sám nevypočítal úlohu.

Dočekal: To není úplně pravda. Pokud jsem tu úlohu dostatečně dobře popsal, nebo tam nahrál obrázek, tak Google mi mohl najít stejný obrázek se stejnou úlohou a výsledkem.

Ale bavíme se o riziku pro vzdělávání. Já si nemyslím, že by AI bylo rizikem. Protože jak říkal pan Voráč, pokud jde o čtenářské deníky, tak ty se vždy kopírovaly z Wikipedie nebo jiných webů.

Kreativita zjednodušit si práci u protivných úkolů, které jsou v podstatě zbytečné, je pochopitelná. Já bych ocenil schopnost najít nové cesty.

Ale to je právě ta otázka. To, co vy považujete za zbytečné, mohou pedagogové považovat za přínosné... Nebude to, pane Voráči, znamenat, že pedagogové budou muset vymýšlet sofistikovanější úlohy?

Voráč: Já v to doufám. Já doufám, že si učitelé konečně u něčeho řeknou, že už to nemá smysl, i když to nemělo smysl už před deseti lety. A že se zamyslí nad tím, že třeba referát může být pojat úplně jinak. Klidně ať žák pro analýzu používá AI, alespoň učitel uvidí, že žák zadanou pasáž četl, že nad tím přemýšlel a že použil AI pro argumentaci. Takhle se to dá dělat. I když uznávám, že to chce dost učitelské kreativity.

