Koubský: AI ve vyhledávači je zásah do dosavadních zvyklostí. Klíčová slova jsou lidem přirozenější

Google rozšířil zapojení AI do svého vyhledávače. Funkci AI souhrny dal k dispozici uživatelům ve více než sto zemích. Místo klasického seznamu odkazů se tak uživateli nabídne box s odpovědí sestavenou velkým jazykovým modelem. „Plynulá konverzace s umělou inteligencí není to, co člověk vždycky chce. Všichni tíhneme k nejstručnějšímu možnému dotazování,“ říká v pro Český rozhlas Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 9:28 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Google rozšířil zapojení AI do svého vyhledávače (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Souhrny tvořené umělou inteligencí zatím nejsou dostupné v Česku, ani ve většině zemí Evropy. V přínosu této funkce je Koubský skeptický.

„Velice často zadáváme dotazy, které jsou řešitelné opravdu jenom seznamem odkazů. Třeba v situaci, kdy nechci jednu odpověď, ale víc různých odpovědí na stejnou otázku, víc možností,“ myslí si.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč je čínské online tržiště v hledáčku Evropské komise? Poslechněte si celý pořad Online Plus

Podotýká také, že zatím není jasné, jak budou na funkci reagovat uživatelé. „Lidé velmi často ani nemají moc chuť ptát se celou větou nebo formulovat vyhledávací zadání vyloženě jako dotaz. Někdy jim je spíš přehled klíčových slov, na která se ptáme, přirozenější a stručnější formou dotazu,“ vysvětluje v pořadu Online Plus.

Hlasové vyhledávání

Nabízí se také myšlenka, jak se do situace promítne vyhledávání a tvoření odpovědí pomocí hlasu.

„Je to ale zase zásah do dosavadních zvyklostí, jak používáme telefon na veřejných místech. Na ulici nebo v tramvaji se to dost často nehodí,“ soudí Koubský. Přiznává ale, že tento přístup se do budoucna může také změnit a hlasové vyhledávání se stane nejpřirozenějším.

Otázkou je také, jak by tato změna mohla dopadnout na návštěvnost různých webů, když na ně vyhledávač čtenáře nebude lákat, ale bude z nich jen čerpat informace.

Méně otravný, více vstřícný. Chatbotům chtějí firmy vtisknout osobnost Číst článek

V současnosti existuje obor nazývaný Search Engine Optimazation (SEO), který má zajišťovat, aby se samotné weby při vyhledávání vyskytovaly na co nejvyšších pozicích. Novinář očekává, že podobné nástroje budou optimalizovat weby i pro chatboty.

Vyhledávání podle něj u mnoha webů, které nabízejí bohatý obsah, zůstane stejné. „Změnit se může pro ty weby, které navštěvujeme kvůli jedné detailní informaci, jako je poštovní směrovací číslo Pardubic,“ uzavírá Koubský.

Proč je čínské online tržiště v hledáčku Evropské komise? Zaplatí Google Rusku obrovskou pokutu? Umí AI generovat stejně účinný kód jako lidští vývojáři? Poslechněte si celý pořad Online Plus nahoře v audiozáznamu.