Airbus chce do tří let vyvinout letadlo s hybridním pohonem. Jeden motor bude na elektřinu

Zvenku se plánovaná technologická novinka nerozezná od jiných letadel. Sdružení tří firem chce na první předváděcí prototyp přestavět středně velký letoun BAe 146. Jeden ze čtyř proudových motorů přitom nahradí elektrickou jednotkou.

Generátor elektřiny fungující na letecký benzin má být zabudovaný do zadní části trupu a dodávat proud elektromotoru a dobíjet baterii.

„V leteckém průmyslu je to novinka, ale zároveň je to klíč do budoucnosti. Pro to, abychom mohli tuto novou technologii rozvíjet, ji potřebujeme dostat do vzduchu,“ řekl už dříve podle Radiožurnálu o plánovaném hybridním pohonu šéf programu Předváděcích prototypů u firmy Airbus Marc Cousin.

První hybridní letadla by měla obsluhovat kratší linky jako třeba Paříž-Londýn.

Cousin odhaduje, že nový způsob pohonu ušetří až desetinu paliva. Energie z baterií má zefektivnit vzlet a přistání. Ubude také hluku - nejen pro pasažéry, ale také kolem letišť.

Budoucnost v hybridním pohonu nevidí jen Airbus. Podle Financial Times je takových větších či menších projektů na světě 70. Dva z nich nedávno pod svá křídla získal největší konkurent Airbusu, americký Boeing.