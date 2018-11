Pozor zemětřesení v západních Čechách, ohlásí mobil. Geofyzikální ústav spustil novou aplikaci

Geofyzikální ústav Akademie věd spustil mobilní aplikaci, která informuje o aktuálních zemětřeseních v západních Čechách. Program nepřetržitě shromažďuje údaje z blízkých měřících stanic. Uživatelům pak ohlásí silnější otřesy. Praha 7:06 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seismologové z Geofyzikálního ústavu AV ČR monitorují zemětřesnou aktivitu nejen v západních Čechách a v Německu, ale také třeba na Islandu. | Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky

„V podstatě se budou dozvídat lokalizace zemětřesení, která tam pořád probíhají, takže i ta slaboučká, která nejsou pocítitelná, a my je monitorujeme. Vyhodnocujeme to vždycky jednou za hodinu, protože u nás se přece jenom nejedná o zemětřesení, která by byla nějak společensky nebezpečná, takže není potřeba tady tlačit na extra včasné varování. Je to spíš o té informaci,“ popsala Radiožurnálu seismoložka Jana Doubravová.

Aplikace geofyzikálního ústavu je podle jejích autorů přesnější než konkurenční EarthQuake nebo Earthquake Alert!. Jejich stanice jsou totiž podle geofyzikálního ústavu dál od epicenter než síť seismických stanic WEBNET, které využívá jejich aplikace s názvem SeisLok.

„Aplikace umožňuje sledování polohy epicenter zemětřesení v mapě nebo v seznamu jednotlivých zemětřesení, údaje je možné filtrovat podle stáří času vzniku nebo magnituda. V případě, že zemětřesení překročí určité magnitudo, nebo když Geofyzikální ústav vydá důležitou zprávu vztahující se k západočeským zemětřesením, zobrazí se uživateli aplikace notifikace,“ popsal ústav na svém webu.

V aplikace se nachází také dotazník, ve kterém mohou lidé popsat svá pozorování a pocity ze zemětřesení, která pocítili. Jejich zkušenosti pak mají pomoc vědcům při výzkumech.

Takzvané zemětřesné roje zasáhly Chebsko naposledy letos v květnu. Nejsilnější zemětřesení na západě Čech bylo v roce 1985, tehdy otřes dosáhl magnituda 4,6 z desetibodové stupnice.

Aplikace WEBNET Geofyzikálního ústavu Akademie věd | Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky