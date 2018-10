Test Českého rozhlasu: po kloktadle nenadýcháte nic, po větrovém bonbonu 0,08 promile

„Něco byste nadýchat mohl, pokud jste si ráno vyplachoval alkoholickým lékem,“ varuje reportéra Radiožurnálu laborantka Martina Lacinová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Ten asi hodinu před natáčením kloktal ústní vodu, která obsahuje alkohol. „Spustíme alkoholtester, foukáme, foukáme…“ Nakonec je to čistá nula.

Po požití větrového bonbonu zakoupeného v lékárně nadýchal reportér 0,08. „Při policejní kontrole argumentujte bonbonem, žádejte krevní odběr, protože je rozdíl mezi hladinou alkoholu vydechovaného vzduchu a v krvi,“ říká Lacinová.

Alkohol v krvi se v Česku stanovuje dvěma nezávislými metodami: „Jednak plynovou chromatografií, jednak Widmarkova metoda,“ vysvětluje docent Alexandr Pilin z Ústavu soudního lékařství a toxikologie.

Přesná měření jsou otázkou posledních třiceti let. „Dříve to bylo na základě barevných změn, bylo obtížné změřit množství v krvi nebo v orgánech,“ říká Pilin. To se změnilo až s nástupem plynové chromatografie později doplněné o hmotnostní detekci.

Zjednodušeně řečeno jde o přístroj, který detekuje jednotlivé prolétávající částice zkoumaného vzorku. „Dokáže jednoznačně identifikovat cizorodou látku v těle a zároveň její množství,“ doplňuje docent Pilin.