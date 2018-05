Pomocník i špeh? Alexa od Amazonu nahrála komunikaci manželů a poslala ji náhodnému kontaktu

„Jako by mě někdo obral o soukromí! Je to absolutní vpád do soukromí. Už si to nikdy nezapojím, už tomu nedokážu věřit,“ reagovala asi třicetiletá Danielle z Portlandu v Oregonu, kterou podle jejích slov Alexa nejen odposlouchávala, ale její hovor s manželem i odeslala člověku ve 300 kilometrů vzdáleném Seattlu.

Upozornil ji na to jeden ze zaměstnanců jejího manžela, jak to sama poškozená popsala pro televizi KIRO7: „Řekl, že mu přišly nahrávky toho, co se dělo u nás doma. Manžel nejdřív reagoval s tím, že to není možné, ale ten člověk mu pak řekl: ‚Bavili jste se o dřevěných podlahách‘ a manžel na to: ‚Proboha, vážně jste nás slyšel!‘“ citoval Radiožurnál paní Danielle.

Pro ni a jejího manžela to byl o to větší šok, protože pomocí domácí asistentky Alexy a systému Amazon Echo ovládali celou domácnost. Zapínala jim topení, zhasínala nebo rozsvěcela světla.

Danielle vyděsilo, že by příště mohla Alexa odeslat manželský rozhovor mnohem intimnější, než řešení nové podlahy.

Paní Danielle po zjištění případu okamžitě volala na zákaznický servis Amazonu. „Zjistili, že ten člověk slyšel přesně to, co vám řekl, slyšel všechno, co jste říkali. A omlouvali se. Omluvili se asi patnáctkrát během jednoho hovoru a moc nám poděkovali, že jsme je na to upozornili, že to musí napravit,“ popsala paní Danielle reakci zaměstnanců Amazonu.

Podle firmy Alexa odhadovala, o čem se manželé bavili. Prý během hovoru nejdřív vytušila, že ji oslovili Alexo, pak prý zaslechla povel ,Odešli zprávu‘ a pak i adresáta. Kdo má doma Alexu, tak by měl pořádně vyslovovat a dát si dobrý pozor, co v její blízkosti říká.

Firma oznámila, že problém řeší a dělá vše, aby se nic podobného neopakovalo.