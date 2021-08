VIDEO: Dvounohý robot Cassie uběhl pět kilometrů. Je prvním svého druhu, který se umí pohybovat v terénu

Americký dvounohý robot uběhl pět kilometrů za necelou hodinu. Ve srovnání s člověkem to sice není žádný velkolepý výkon, ale pro robota je to velký úspěch. A to i přes to, že při běhu dvakrát spadl. Má dvě nohy a vypadá jako chodící stroj z Hvězdných válek. Řeč je o robotovi jménem Cassie. Postavili ho ve Spojených státech na Oregonské státní univerzitě a je to celkem zdatný běžec. V uplynulých dnech dokázal uběhnout několik kilometrů v kuse.

