Svoboda internetu stále klesá, uvádí průzkum. ‚Internet je takový, jaký je svět,‘ komentuje Koubský

Podle nedávnovydaného průzkumu Freedom on the Net, který vydává americká nezisková organizace Freedom House, svoboda internetu oslabuje. Míru svobody v on-line prostředí sleduje od roku 2009 v celkem 70 zemích světa a od té doby každý rok konstatuje, že je internet o něco méně svobodný než dřív. Letošní zpráva si všímá nárůstu cenzury a omezování přístupu k internetovým službám v zemích, jako je Írán, Čína, Myanmar nebo Filipíny. Průzkum v 55 ze 70 sledovaných zemí zaznamenal případy pronásledování lidí za jejich vyjádření on-line (ilustrační foto)

V 55 ze 70 sledovaných zemí organizace zaznamenala případy pronásledování lidí za jejich vyjádření on-line. Z evropských států se to týká třeba Běloruska.

V 41 zemích byli za své názory vyjádřené on-line lidé fyzicky napadeni, či dokonce zabiti. Ve 47 zemích vlády zaměstnaly vlastní trolly, kteří měli manipulovat internetové diskuse, tvrdí zpráva.

Manipulacím také stále častěji pomáhají nástroje založené na tzv. generativní umělé inteligenci, dodává. Role AI posiluje také u cenzurních opatření některých vlád. V 22 zemích platí zákony, které on-line firmám nařizují mazání nepohodlných politických či náboženských prohlášení, říká Freedom House.

Zpráva vzniká dotazníkovým šetřením, neověřuje se tedy přímo v terénu, jestli a jak se vlády k internetovým svobodám chovají.

Růžová zahrada

„Freedom House, nutno připomenout, ale není nezaujatá nebo neutrální organizace. Je to v dobrém i zlém prodloužená ruka americké administrativy, odkud získává financování,“ zdůrazňuje redaktor Deníku N Petr Koubský.

„A tomu odpovídá její pohled na svět a to, jak posuzuje svobody a přístup různých zemí k jejich vymezování a omezování. Čili možná je potřeba vzít v úvahu, že to může být trochu kulturně nebo politicky závislé na místním uspořádání.“

Nemění to ale podle něj nic na tom, že na světě bezpochyby existují země, kde míra svobody je malá nebo v poslední době prudce klesla. „To je podle mě to, co ten průzkum odráží. Internet je takový, jaký je svět. A svět se nevyvíjí v tuto chvíli zrovna směrem k růžové zahradě.“

