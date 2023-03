Nefungující tlačítko ‚odhlásit se‘ a další. Vobořil vysvětluje, za co padly anticeny Velký bratr

Za minulý rok získala anticenu v kategorii dlouhodobý slídil firma Microsoft, kterou sdružení luridicum Remedium neoceňuje pravidelně na rozdíl od jiných společností jako Google, Facebook nebo Amazon.

„Anticenu získal za více věcí, ale to, co jsme považovali za vůbec nejdůležitější, byla aféra, která vyplynula na světlo v roce 2022, kdy si jeden z německých úřadů pro ochranu osobních údajů nechal udělat technickou analýzu, jak Microsoft nakládá s osobními údaji, kam plynou jednotlivé datové toky. Konkrétně se zaměřil na využití produktů Microsoftu ve školství,“ uvádí Vobořil s tím, že Microsoft byl hojně využíván i v českém školství v době pandemie covidu.

„Úřad zjistil, že to zpracování osobních dat je mnohem rozsáhlejší, než Microsoft uváděl. A je zde samozřejmě pořád i ten problém, že data plynou do Spojených států, což je v rozporu s GDPR v současné době,“ vysvětluje.

Stát má vůči školství velký dluh

Od doby covidu, se v Česku, především právě ve školství, zvýšilo využívání Microsoftu a oproti jiným zemím se používá ve velké míře stále.

„Na rozdíl od jiných zemí typu Německo, Nizozemí, Francie, kde v nějakých dílčích sektorech produkty Microsoftu nebo Googlu byly už zakázány, tak u nás to například ministerstvo školství vůbec neřeší a nechává to na školách, které na to nemají kapacitu,“ míní Vobořil, který v tomto ohledu vidí ze strany státu vůči školství veliký dluh.

Nezapomenout na tlačítko „zapomenout“

V anticenách se objevil také Seznam.cz, a to v kategorii firemní slídil. Ocenění získal za sběr dat, kterého dosahuje záměrným matením uživatelů. Podle Vobořila šlo v případě Seznamu o jednu konkrétní věc, kterou praktikuje.

„V případě, že je člověk přihlášený k účtu na Seznamu a zmáčkne tlačítko odhlásit se, tak pořád zůstane přihlášený, pořád Seznam sbírá osobní údaje, využívá je například k cílení personalizované reklamy a uživatel musí ještě zmáčknout tlačítko ‚zapomenout‘. A byť Seznam tento postup nějak úplně neskrývá, dá se to najít v nápovědě i podmínkách služeb, tak se rozhodně nejedná o něco, co by bylo dle našeho názoru intuitivní,“ říká.

Uživatelé, kteří tedy pravidelně používají Seznam a neznají tlačítko ‚zapomenout‘, si skutečně myslí, že jsou ze služby odhlášení. A jak se organizace luridicum Remedium vyjádřila, považuje toto za příklad tzv. temného vzorce, což je nástroj k matení uživatelů a cílem je efektivní sběr osobních údajů.

„My jsme samozřejmě zmínili, že toto není nějaký výmysl Seznamu. Používají to běžně i další velké služby. Takže Seznam v tom rozhodně není sám, ale co nám přišlo i jako dobrá pointa, že před 10 lety jsme Seznam ocenili za to, že byl velmi transparentní k uživatelům, pokud jde o jejich zpracování osobních údajů. Myslíme si, že toto jde teda bohužel opačným směrem,“ uvádí.

Smysluplná odpověď?

Seznam podal k získání anticeny vyjádření, kde se snažil obhájit tím, že uživatelé bývali po odhlášení zmatení tím, že domovská stránka Seznamu jim již nenabízela personalizovaný obsah.

Proto zavedli i tlačítko ‚zapomenout‘, aby k těmto zmatkům nedocházelo a po pouhém zakliknutí odhlášení tak uživatelé zůstali přihlášeni stále na hlavní stránce a tím jim personalizovaný obsah zůstal. Zůstal ovšem i sběr údajů.

„S kýmkoliv jsem o tom komunikoval, tak mu rozhodně přišlo logičtější vysvětlení, které dáváme my. Člověk, který zmáčkne tlačítko odhlásit se, tak běžně neočekává, že ta data budou dále shromažďována a že by měl dostávat nějaký personalizovaný obsah. Myslím, že je to takové vysvětlení, které se trochu míjí s naší argumentací,“ dodává.

