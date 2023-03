Kdo je největší slídil? Anticenu Velkého bratra dostal Microsoft, za výrok o dávkách ji má i Jurečka

Anticeny Velkého bratra pro největší slídily za loňský rok dostaly společnosti Microsoft a Seznam.cz spolu s Nejvyšším správním soudem. V kategorii Výrok Velkého bratra proměnil jednu z nominací ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Výsledky ve čtvrtek oznámila pořádající organizace Iuridicum Remedium. Pozitivní cenu obdržela společnost NoLog za poskytování bezplatných služeb bez nutnosti platit za komunikaci osobními údaji. Praha 22:49 23. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ocenění Big Brother Awards upozorňuje na zásahy do soukromí a uživatelských dat (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost Microsoft vyhrála ocenění pro Dlouhodobého slídila „za dlouhodobý netransparentní masivní sběr uživatelských dat“ mimo jiné z online výuky, k níž školy s podporou státu využívaly právě nástroje Microsoftu. Americká společnost podle ředitele pořádající organizace Jana Vobořila zpracovává a odesílá do centrály data o veškerém chování uživatelů včetně obsahů e-mailů, dokumentů nebo prezentací.

Pořadatelé soutěže vytkli společnosti nabízení nástroje ke sledování výkonnosti zaměstnanců Microsoft Viva, podmínku přihlášení se online účtem pro využívání některých nástrojů operačního systému Windows.

Dále také i to, že systém Windows na nových počítačích, které, zejména pokud jde o modely určené domácím uživatelům, obsahují předinstalovaný software třetích stran s negativním dopadem na soukromí, jako jsou aplikace sociální sítě facebook, instagram aTikTok.

Microsoft sdělil, že už dříve provedl mnoho změn v ochraně údajů. „Naši zákazníci v České republice a všech zemích EU si mohou být jisti, že naše produkty M365 nejen splňují, ale často i překračují přísné zákony Evropské unie na ochranu osobních údajů,“ sdělila firma.

Upozornila na to, že Microsoft Viva neslouží ke sledování výkonnosti zaměstnanců, ale pro budování a zlepšení zaměstnanecké zkušenosti v interní komunikaci, vzdělávání nebo managementu znalostí. „Pokud naznačená obava míří ke službě Viva Insights, osobní statistiky jsou viditelné pouze jedincům a nikdo jiný v rámci organizace ani v Microsoftu k těmto datům nemůže přistoupit,“ dodala firma.

Záměrné matení od Seznamu

Společnost Seznam.cz zvítězila v kategorii Firemní slídil kvůli záměrnému matení uživatelů účtů u této společnosti. Jsou totiž poté, co se odhlásí z účtu, ve skutečnosti odhlášeni jen částečně, pokud navíc nezvolí i možnost „zapomenout“. Systém tak podle Iuridicum Remedium dál sbírá informace o jejich on-line aktivitě kvůli lepšímu zacílení reklamy.

Mluvčí Seznam.cz Aneta Kapuciánová v reakci uvedla, že dvoustupňové přihlášení a odhlášení je „běžným tržním standardem“, který společnost zavedla zhruba před dvěma roky. Umožňuje odhlášení z e-mailové schránky, přičemž ale uživatel zůstává viditelně (nikoli skrytě) přihlášený na domovské stránce, a dostává tím pádem personalizovaný obsah i reklamu, uvedla mluvčí. „Právě kvůli obsahu totiž uživatelé chodí na domovskou stránku Seznamu nejčastěji,“ dodala.

NSS získal titul Úřední slídil za verdikt z loňského července, jímž potvrdil právo finančních úřadů požadovat data ze silničních kamer, které získala Policie ČR v systému tzv. Automatické kontroly vozidel. Systém, který byl oceněn už v roce 2015 cenou pro Dlouhodobého slídila, měl primárně sloužit k pátrání po kradených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu.

Jeden z finančních úřadů si záznamy vyžádal jako důkazní materiál při posuzování knih jízd. NSS svým rozhodnutím otevřel prostor pro další rozsáhlé zásahy do soukromí občanů, uvedl Vobořil.

Jurečka dostal anticenu za nápad propojit on-line systémy škol a úřadů práce, což by umožnilo automatické odebírání dávek rodičům v případě školní absence jejich dětí. „Úřednice pak tomu člověku může říct: ‚Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo‘,“ uvedl k tomu ministr.

Podle organizace výrok prezentuje technokratický přístup, podle nějž by něco tak citlivého jako je odebírání sociálních dávek mělo být delegováno na automatické rozhodování bez jasně definované odpovědnosti.

Ministr v reakci uvedl, že stát má v případě některých sociálních dávek povinnost kontrolovat plnění povinné školní docházky a digitalizace dat by úředníkům tuto práci výrazně usnadnila. „V tomto duchu je nutné chápat mé vyjádření. Nikomu samozřejmě neodpírám právo dovolat se spravedlnosti, když má pocit, že je k němu systém nespravedlivý. Pokud má slova kdokoli pochopil jinak, mrzí mě to,“ uvedl Jurečka.