Apple vypíná britským uživatelům koncové šifrování dat. Proč je zálohování důležité?

Apple britským uživatelům a uživatelkám postupně vypíná funkci, která se jmenuje pokročilá ochrana dat pro iCloud. „Tato funkce zajišťuje, že data, která má uživatel elektroniky od Applu nahraná na úložišti iCloud, jsou chráněna koncovým šifrováním,“ popisuje Jana Magdoňová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Antivirus s Janem Cibulkou a Janou Magdoňovou

„Díky takovému šifrování se k datům nemůže dostat nikdo jiný než jejich majitel. Nedostane se k nim tedy ani samotný Apple a třeba ani hackeři, kdyby se dostali do vnitřních systémů společnosti,“ doplňuje Jan Cibulka.

Požadavek bezpečnostních složek

Proč Apple funkci vypíná, není oficiálně známo. „Už od začátku února několik světových médií upozornilo na to, že Apple dostal příkaz od britské vlády, aby v iCloudu vytvořil tzv. zadní vrátka – ‚backdoor‘. To by umožnilo šifrování obejít. Měl to být požadavek bezpečnostních složek, pro které jsou tato data velmi cenná. De facto je to kopie celého mobilního telefonu a jeho majitel by vůbec nevěděl, že se někdo k této kopii dostal,“ vysvětluje Magdoňová.

4:09 Éra masových sociálních sítí už se nevrátí, předpovídá Antivirus. Může být alternativou Bluesky? Číst článek

Jak připomíná Jan Cibulka, britská vláda k požadavku využila zákon z roku 2016, který předložila tehdejší ministryně vnitra Theresa Mayová. „Umožňuje nařídit firmám, aby oslabily zabezpečení svých produktů a veřejnosti o tom vůbec neříkaly,“ říká.

„Není to poprvé, kdy bezpečnostní složky protestovaly proti šifrování. Už v roce 2020 přinesla agentura Reuters zprávu, že Apple zavedení šifrování na iCloudu v minulosti odkládal na žádost americké FBI,“ poznamenává redaktorka.

Podle Cibulky přesto nelze krok chápat tak, že Apple vyslyšel požadavek britských úřadů. „Firma odmítla oslabit zabezpečení iCloudu. Místo toho raději tuto funkci vypíná všem britským uživatelům. Ti si ji nyní nemůžou zapnout a ti, kteří ji nyní používají, ji budou muset v dohledné době vypnout, nebo se k datům na iCloudu vůbec nedostanou,“ vysvětluje.

4:00 Vyskakovací okna a online reklamy. Jak se snaží podvodníci nainstalovat viry do počítačů? Číst článek

Důležitost šifrování

Je vlastně důležité mít data na iCloudu šifrovaná? „Při zálohování mobilu nebo počítače se na iCloud nahrávají úplně všechna data z přístroje. Jsou tam fotky, dokumenty, zprávy, e-maily, hesla, zkrátka všechno, co máte v počítači nebo na mobilu. Proto je důležité taková data pečlivě chránit. Jsou lákavým cílem hackerů a podvodníků na internetu,“ osvětluje Jana Magdoňová.

V minulosti se o tom přesvědčila řada hollywoodských hvězd. Jak připomíná redaktor Antiviru Jan Cibulka, okolo roku 2014 se skupina pěti pachatelů vloupávala do Apple účtů celebrit, aby v nich hledala fotografie a videa se sexuálním obsahem. Následně je zveřejňovali na internetu.

Na české uživatelstvo změna dopad nemá. „Češi si můžou pokročilou ochranu dat na iCloudu stále zapnout. A pokud by cloudovým řešením nevěřili, můžou používat zálohování po kabelu přímo do svého počítače. K tomu se používá program iTunes. V takovém případě je potřeba ale na zálohování myslet a nezapomínat. V tom je zálohování do cloudu mimořádně praktické,“ uzavírá Jan Cibulka.