Školní fotky na facebooku? Rodiče můžou odmítnout, hlavně by měli myslet na zájem dětí, míní odborníci

S novým školním rokem dostane řada rodičů k podpisu souhlas s focením dětí, a případně i zveřejněním takových fotek na webu školy nebo na sociálních sítích. Není ale pravda, že podpis souhlasu by byl povinný.

„Jedním ze základních parametrů takového souhlasu je, že je svobodný,“ vysvětluje advokát Josef Bátrla, který se věnuje právu informačních technologií. Dodává, že takový souhlas je taky možné kdykoli odvolat, někoho k němu nutit tedy ani nedává smysl.

To potvrzuje i Luboš Zajíc, který vede Asociaci ředitelů základních škol. „Je to ochrana soukromí a to je záležitost vyhrazená zákonným zástupcům,“ řekl Českému rozhlasu s tím, že do takového rozhodnutí nepřísluší školám zasahovat. Jak ale dodává, osobně si myslí, že to není úplně ideální.

„Většinou si na to děti zvyknou a berou to jako normální věc, ale pro někoho to může být trošku problematické, že není se svými spolužáky na společné fotce,“ vysvětluje Zajíc s tím, že z jeho zkušenosti jde o jednotky rodičů ročně, kteří si focení či zveřejňování fotografií nepřejí.

Že jde o minimum případů, říká i Hana Splavcová z Asociace předškolní výchovy. Ale i pokud pedagožky a pedagogové souhlasy mají, tak se snaží soukromí dětí chránit. „Obecně si učitelé dávají pozor na to, v jakých situacích jsou děti foceny nebo nahrávány, aby to nebyly nějaké situace, které by mohly mít nějak zneužity,“ vysvětluje.

Jde hlavně o děti

Učitelé tak například k veřejným fotografiím nepíšou jména dětí, aby nebylo možné je jednoduše identifikovat. Případně děti vyfotí zezadu nebo ve chvíli, kdy v záběru není to z dětí, jehož rodiče s focením nesouhlasí.

Zdůrazňuje ale, že to učitelé musí dělat citlivě, aby se dítě necítilo vyčleněné z kolektivu. S tím souhlasí mentorka v rodičovství Kateřina Trávníčková. Podle její zkušenosti malé děti problémy s focením neřeší, to se ale změní ve chvíli, kdy dostanou první telefon a začnou být aktivní na sociálních sítích.

„Ve chvíli, kdy si dítě vytvoří prostor na sociální síti, tak v tu dobu začne více přemýšlet nad tím, kde se objevuje, v jakých pozicích, co to o něm říká a podobně,“ vysvětluje a dodává, že k tomu obvykle dochází kolem 11. roku věku.

Rizikům sdílení dětských fotografií na webu se věnovala i kampaň Share with care:

Rodiče by pak měli svého potomka do rozhodování zapojit. „Často to není společné rozhodnutí, kdy si rodiče sednou a zeptají se: chceš být na fotkách? Je to pro tebe v pořádku? Může to znamenat toto a toto, tato rizika,“ dává příklad.

Rodiče by podle ní měli věc konzultovat s učiteli a domluvit se na podrobnostech. „Já třeba fotky dětí na internetu nesdílím a hodně lobbuji za to, že fotky dětí nejsou obsahem ke sdílení,“ přidává svůj osobní postoj. Souhlas s focením ale škole dává, jen chce, aby u fotografií nebylo uvedené jméno.

Právě to, co se s fotkou děje po vyfocení, je nejdůležitější. Podle advokáta Bátrly je totiž jedna věc, zda škola fotografie použije do tištěné ročenky, nebo zda fotografie skončí na veřejně přístupných webových stránkách, či dokonce sociálních sítích. „V tom už je pochopitelně s ohledem na rizika pro ty děti významný rozdíl,“ vysvětluje.

S tím souhlasí i Trávníčková, podle které by rodiče ve svém rozhodování měli být konzistentní.

„Když už podepisujeme to, že nechceme, aby ve školce dítě bylo foceno, tak je fajn uvažovat i nad tím, kam ty fotky dětí běžně posíláme, jestli je třeba sdílíme na WhatsAppu, který je do nějaké míry bezpečný, nebo jestli to dáváme třeba na Rajče (web s veřejnými fotogaleriemi – pozn. red.) nebo na facebook,“ dodává a varuje rodiče před bezhlavým zveřejňováním fotografií malých dětí. Už proto, že ty k tomu jen těžko mohou dát souhlas.

Další díly pořadu Antivirus uslyšíte každé pondělí v 11.30 na Radiožurnálu, nebo je najdete v audioportálu MůjRozhlas.