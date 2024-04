Antivirus: Cloudová úložiště jsou užitečná, data ale zálohujte i na externím disku

Mobilní telefony i počítače jsou dnes vybaveny připojením na cloudové úložiště, kam si uživatel může zdarma nebo za malý poplatek ukládat dokumenty, kontakty, e-maily nebo fotografie. Není pak potřeba řešit přeplněnou paměť, a pokud se zařízení nějak rozbije, informace je velmi jednoduché obnovit. Jenže co když o přístup k účtu se svými daty přijdeme? antivirus Praha 21:21 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Data neukládejte jen do cloudu, zálohujte je i externě, radí Antivirus | Zdroj: Shutterstock

Cloud je data centrum, sklad plný běžících počítačů, kam se přes internet ukládají data, nebo tam probíhají výpočty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plno lidí už má dneska třeba rodinné fotografie jen digitálně, ani si je netiskne. O to je pak bolestivější, když o on-line účet přijdou, upozorňují redaktoři pořadu Antivirus

„Jak se internetové připojení zrychluje, často se stírá rozdíl, jestli mám třeba fotografie ve svém mobilu, nebo nahrané právě na počítači u nějakého cloudového provozovatele. A když na náhled fotografie v mobilu kliknu, tak se rychle přes internet stáhne,“ objasňuje redaktorka Jana Magdoňová.

Nejznámější je třeba iCloud, ke kterému jsou připojené mobily a počítače od společnosti Apple. Podobný je i Google účet, kde má řada lidí e-maily, dokumenty či fotografie. „Microsoft pak nabízí OneDrive a existuje i celá řada dalších,“ dodává datový novinář Jan Cibulka.

Zapomenuté heslo

To všechno jsou užitečné nástroje. Bez e-mailu se dneska prakticky nedá fungovat, stejně jako spousta lidí používá v soukromí i v práci nejrůznější sdílené dokumenty.

Jenže pak je pro uživatele takový účet, který spojuje e-mail, dokumenty i fotky naprosto zásadní, protože třeba i účty na sociálních sítích nebo na e-shopech jsou napojené na e-mail. Přes ten člověka pak kontaktují jak známí, tak třeba kolegové v práci.

„A plno lidí už má dneska třeba rodinné fotografie jen digitálně, ani si je netiskne. O to je to pak bolestivější, když o online účet přijdou. S ním totiž zmizí třeba fotky a videa z dětství jejich dětí,“ říká Cibulka.

Jak se o ně ale dá přijít? Velké technologické firmy, které tyto služby provozují, data zálohují, a ztratit by se tak neměly.

„Úplně banální důvod může být, že člověk zapomene heslo, na telefonu si zvykne se přihlašovat obličejem nebo otiskem prstu, a pak se mu telefon rozbije a on až při nastavování nového přístroje s údivem zjistí, že si heslo nepamatuje. Někdy je možné firmu provozující cloud kontaktovat a po dalším ověření účet obnovit, ale ne vždy,“ vysvětluje Magdoňová.

Ukradený účet

Další vcelku častá situace je, že člověku účet ukradne nějaký kyberkriminálník. Pak ho použije třeba k rozesílání podvodných e-mailů, a proto ho provozovatel následně zruší. „Získat data zpět je pak těžké a někdy i nemožné,“ varuje Cibulka.

V neposlední řadě ho může zrušit samotný provozovatel kvůli porušení podmínek užívání. Ze zahraničí známe příklady, kdy například společnost Google vyhodnotila nějaké fotografie dítěte, které pořídil jeho rodič pro lékaře, jako dětskou pornografii, a firma pak účet bez náhrady smazala.

Cloudové úložiště určitě jsou užitečná, vytáhnou uživatele takzvaně z bryndy, když se mu telefon rozbije nebo ho ztratí. Díky cloudu tak má zálohu svých dat, kterou může snadno obnovit.

„Je potřeba myslet na to, aby cloud nebylo jediné místo, kde data mám.“

„Ale je potřeba myslet na to, aby to nebylo jediné místo, kde data mám. Můžu si třeba za několik tisíc korun koupit v obchodě s elektronikou externí disk a své informace si zálohovat na něj. Ideálně programem, který to dělá automaticky a pravidelně,“ říká Magdoňová s tím, že v operačním systému Windows se to jmenuje jednoduše Zálohování, na Macu je to Time Machine.

„A u rodinných fotografií není od věci si ty nejlepší nechávat vytisknout. Papírové album se i návštěvám ukazuje lépe než fotky v mobilu,“ uzavírá Cibulka.