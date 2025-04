Antivirus: Jak se připravit na cestu do USA? Promažte sociální sítě a vezměte s sebou starý telefon

Co má cestování společného s kyberbezpečností? V tomto případě se nebavíme ani tolik o hackerech nebo nějakých internetových podvodech, ale o tom, jak chránit své digitální soukromí. Při přechodu hranic můžete být nepříjemně překvapení, co všechno může bezpečnostní složky zajímat.

Aktuální je to, pokud se chystáte do Spojených států. Tam platí dlouhodobě tvrdá politika při přechodu hranic. S administrativou Donalda Trumpa se pravidla a kontroly ještě zpřísnily.

Kontroly digitálních zařízení

Po přistání ve Spojených státech obvykle projdete bezpečnostní kontrolou, při které jde o předložení dokladů a zodpovězení základních otázek – typicky proč do státu cestujete. Případně vám vezmou otisky prstů a pořídí fotografii.

V poslední době se v médiích množí příběhy obyčejných turistů, které potkala mnohem důkladnější prohlídka nebo je do země vůbec nevpustili. Součástí takové prohlídky je obvykle i kontrola vašich digitálních zařízení. Pohraničníky bude zajímat váš mobil, notebook i tablet a budou ho chtít od vás odemknout.

Ze zařízení si následně stáhnou data, která pomocí automatických nástrojů prozkoumají. Zajímají je například fotky, kontakty, s kým a o čem si píšete nebo taky to, co jste zveřejnili na sociálních sítích.

Pokud najdou cokoli, co by mohlo ukazovat na trestnou činnost anebo že jste vyjadřovali negativní postoj vůči Spojeným státům nebo v rozporu se zahraničněpolitickým postojem aktuální administrativy, může to být důvod, proč vás zadrží a následně vás do země vůbec nevpustí.

Vyhněte se kulturním otázkám

Dá se na podobné kontroly připravit? Projděte si svoje příspěvky a komentáře na sociálních sítích. Problematická můžou být vyjádření třeba k izraelsko-palestinskému konfliktu, ale i práv trans osob.

Obecně to mohou být kulturní otázky, kterým se ve svých exekutivních příkazech věnoval nový prezident Donald Trump. Je dobré co nejvíc omezit informace, které jsou na sociálních sítích dostupné veřejně, například seznam vašich přátel.

Zvažte také, jestli si rovnou nevzít s sebou místo svého telefonu nějaký náhradní. Spousta z nás má doma v šuplíku starý mobil, který nepoužívá. Ten kompletně smažte, dejte si do něj SIM kartu a kontakty na lidi, které budete během dovolené potřebovat. Naopak vynechte fotografie, pracovní dokumenty nebo aplikace sociálních sítí.

Pokud se bez nich na dovolené neobejdete, tak si je můžete nainstalovat poté, co překročíte hranice. Dobrou pomůckou v tomto případě může být správce hesel, ze kterého se před letem odhlásíte a po překročení hranic ho znovu zprovozníte. Pomůže vám se přihlásit do všech ostatních aplikací, které budete chtít na dovolené používat.

Diplomatická pomoc

Ani prázdný záložní telefon ale vstup do země nezaručí. Jelikož vám v krajním případě může hrozit i zadržení, není od věci se domluvit s někým v Česku, třeba kamarádem nebo někým z rodiny, aby se vám po překročení hranic ozval, respektive vy se ozvete jemu.

Pokud by od vás zprávu nedostal, můžete se obrátit na českou ambasádu ve Spojených státech nebo na ministerstvo zahraničí v Česku a požádat o diplomatickou pomoc. Například Britové a Němci už vydali varování pro cestující do Spojených států a Dánové a Finové také vydali doporučení pro cestování do Ameriky, pokud patříte mezi LGBTQ+ osoby.