Antivirus: Na WhatsAppu se šíří podvody. Telefonní číslo nevyplňujte, kamarádovi zavolejte

Přišlo WhatsAppem: „Ahoj, někdo se ti asi snaží ukrást účet na WhatsAppu. Měl by sis ho zabezpečit.“ Něco v tomto smyslu vám přijde od kamaráda i s odkazem na stránku, která vás požádá o telefonní číslo a opsání ověřovacího kódu. Jenže to nebyl kamarád a stránka je podvodná. Co se vám může stát a jak se bránit?

