Antivirus: Ověření věku online je složité. Chránit děti před nevhodným obsahem mají hlavně rodiče

Jde zabránit dětem, aby se na internetu dostaly k obsahu, ke kterému by neměly? Tuto situaci se už snaží řešit například Spojené státy, Velká Británie, Evropská unie, ale i Austrálie. Jak přesně? A mohou sociální sítě spolehlivě ověřit váš věk? To je téma dalšího dílu pořadu Antivirus. Antivirus Praha 12:02 26. května 2024

Děti by se neměly dostat na pornografii, extrémní násilí nebo hazard, někteří zákonodárci ale také chtějí, aby děti neměly přístup ani k příspěvkům, které nezdravě informují o poruchách příjmu potravy. Jinde zase vadí reklama cílená přímo na děti.

Rodiče by se měli zajímat, co jejich dítě na internetu dělá, upozorňují redaktoři pořadu Antivirus

Některé státy pak dokonce plánují i omezit dobu, po kterou by děti mohly trávit na sociálních sítích svůj čas.

Politici chtějí, aby provozovatelé webových stránek věděli, kdo je dítě, a k problémovému obsahu ho nepustili. Jak ale webová stránka zjistí, kdo je dítě? Některé státy se vydávají cestou nahrávání občanských průkazů, ale přináší to plno rizik.

Třeba v Austrálii chtěli prověřovat návštěvníky barů a klubů přes online službu, kde by ověřili věk. Vstup do klubu jim následně povolovalo zařízení, které rozpoznávalo obličeje.

Jenže do této databáze osobních údajů a obličejů se krátce po spuštění systému podařilo nabourat hackerům a unikly informace o více než milionu lidí. Přitom součástí databáze nebyly pouze obličeje, ale i řidičské průkazy, data narození, adresy a informace o tom, které kluby tito lidé navštěvovali nebo zda se věnovali hazardu.

Když údaje uniknou

Odstrašující příklad je seznamka Ashley Maddison, kterou využívali zadaní pro hledání románků. Uniklá data slouží dodnes pro vydírání. Několik lidí kvůli tomu i spáchalo sebevraždu.

Pokud jde o neřesti pro dospělé, jako je hazard, pornografie nebo alkohol, tak to jsou informace, které lidé se svým jménem spojovat nechtějí.

I proto třeba pornostránka PornHub zablokovala přístup lidem z amerického Texasu. Tamní zákony totiž nařizovaly, aby pornostránky před přístupem na svůj web kontrolovaly totožnost uživatelů. A PornHub se obával rizika úniku jejich totožnosti.

Jak ověřit věk?

Jak tedy zjistit, kdo je dítě na internetu? Facebook se k tomu snaží využít svoje algoritmy. Analyzuje, o čem si uživatelé píšou, co sledují, co lajkují a snaží se odhadnout, kdo z nich lže o svém věku.

Příklad, který síť uvádí´, je, že sleduje, kdy a co jim ostatní píšou k narozeninám. Takže v případě, že bude uživatel tvrdit, že mu je 20, ale přátelé mu píšou Všechno nejlepší ke 12. narozeninám, tak to bude pro facebook podnět k prošetření.

Sociální síť Facebook mohou děti podle jeho pravidel používat od 13 let. Takto malé dítě ale většinou ještě nedisponuje žádnými doklady, kterými by mohlo prokázat svůj věk.

Jsou i návrhy, aby věk ověřoval přímo Apple a Google, jelikož většina dětí přistupuje na internet přes mobil. Ale obě firmy se tomu brání, protože problémy s ověřením by měly také. Takže jednoznačné ověření věku online je komplikované.

Ochránit děti před nevhodným obsahem je tedy složitější, než se může zdát. Důležité jsou základy bezpečnosti nejen na internetu. Za dítě je zodpovědný jeho rodič, který ho má chránit. Takže by se hlavně rodič měl zajímat, co jeho dítě na internetu dělá.

Může si třeba pomoci různými rodičovskými zámky, ale ty umí už poměrně malé děti obcházet. Takže nejúčinnější je s dětmi o tom, co dělají online, mluvit, zajímat se o ně a minimálně ze začátku čas online trávit společně. Nedat dětem do ruky telefon s tím, aby se pouze nějak zabavilo, ale víc se o to, co na internetu dělá, zajímat.