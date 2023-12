Antivirus: Kupujete pod stromeček elektroniku? Pohlídejte si aktualizace, a nezapomeňte na zálohy

Mobilní telefony patří mezi stálice mezi dárky, zejména u dětí. Ty si obvykle vybírají podle výkonu nutného k hraní her, podle kvality fotoaparátu, nebo zkrátka podle toho, co frčí mezi spolužáky. Pokud má ale telefon vydržet déle než rok či dva, potřebuje podporu výrobce, který pro něj musí i v budoucnu připravovat aktualizace. Bez nich je totiž zařízení zranitelné vůči kyberhrozbám a navíc s ním přestanou počítat tvůrci populárních aplikací.

I dnes jsou běžné telefony, které mají aktualizace garantované jen dva či tři roky. Podpora se navíc počítá nikoli od nákupu, ale od uvedení modelu na trh. Některé zařízení tak o softwarovou podporu přijdou ještě v době, kdy jsou v záruce.

Přitom standardem by mělo být pět nebo více let. Délku podpory člověk zjistí přímo na webu výrobce telefonu či na specializovaných stránkách. Pokud informace chybí, je to první varovný signál.

Virtuální meč za skutečné peníze

Mezi dětmi jsou oblíbené také předplatná na počítačové hry. Někteří jejich tvůrci ale dětskou psychiku zneužívají a snaží se hráče přimět k dalším platbám, například za virtuální vybavení pro hráčovu postavu.

Že takzvané mikroplatby mohou v součtu představovat značnou částku, varoval už vloni norský úřad pro ochranu spotřebitelů ve své studii. Proto je podstatné o podobných pastech s dětmi mluvit, a zároveň nezadávat do her platební údaje rodičů.

Na vánoční shon sází také prodejci virtuálních služeb, jako VPN a antivirových programů. Tady platí, že marketing, který takové nástroje označuje za univerzální ochranu bezpečnosti i soukromí na webu, hodně přehání.

VPN, neboli virtuální privátní sítě, pomáhají skrýt informace o navštěvovaných stránkách před poskytovatelem připojení k internetu. Tyhle informace ale nově dostane právě provozovatel služby, zákazník by si proto měl vybrat takového poskytovatele, kterému věří.

VPN jsou ale užitečné pro obcházení takzvaného zeměpisného blokování, kdy nejrůznější weby nabízí obsah podle toho, odkud se uživatelé připojují. Některé VPN tedy umožní, aby evropský uživatel viděl americkou nabídku seriálů, které je obvykle širší.

A stejně jako u VPN platí, že i pořízením antivirového programu uživatel dává jeho tvůrcům všanc své soukromí. V minulosti toho využila společnost Avast, která sbírala informace o tom, jaké weby její uživatelé navštěvují, a prodávala je reklamním společnostem.

Kopie pro strýčka příhodu

Řada lidí má důležité dokumenty či rodinné fotografie jen v telefonu nebo v počítači, a pokud o zařízení přijde, může o přijít i o ně. Pomůže pak zálohování, tedy automatické odkládání kopií na další místo.

Poslouží buďto externí disk, na který bude počítač automatizovaně odkládat zálohy, případně specializovaná služba, která informace zazálohuje do cloudu. Druhá varianta je bezpečnější, ale vyžaduje pravidelnou měsíční platbu v řádech stokorun. Navíc je dobré si vybrat takovou zálohovací službu, která informace před odesláním na server zašifruje.

A i když různé technologické vychytávky slibují jednodušší život, je potřeba mít na paměti, že každé zařízení připojené k internetu zároveň přináší rizika spojená s bezpečností i soukromím.

Je proto vhodné před nákupem prozkoumat, jak vážně tato rizika výrobci berou a zda se snaží o co nejdelší bezproblémový život takového přístroje. S tím pomohou nezávislé spotřebitelské testy, které ukazují, jaké problémy přináší elektronika od chytrých fotorámečků až po auta.