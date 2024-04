Pozor na revenge porno. Smazat video nebo fotku z internetu není snadné, upozorňuje Antivirus

Máte v mobilu svoje intimní fotky? A nemá nějaké vaše fotky i váš bývalý partner? S takzvaným revenge pornem, tedy pornografií z pomsty, se potýkají děti na školách i dospělí. Často přitom intimní fotky oběti pachateli posílají samy a dobrovolně. Praha 17:05 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I v Česku jsou známé případy revenge porna. Je to častý důvod kyberšikany na školách i u dospělých (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Revenge porno jsou fotky a videa s intimním materiálem, které někdo sdílí bez souhlasu i bez vědomí toho, kdo na nich je. Třeba když si v době velké zamilovanosti vyměníte s partnerem nějaké svoje peprnější fotky a po nepěkném rozchodu je ten druhý začne sdílet třeba s kamarády nebo úplně veřejně.

„Existují dokonce stránky a skupiny na sociálních sítí, které se specializují na intimní fotky expartnerů. Lidé se tak svým bývalým láskám chtějí pomstít. Spousta takových stránek už skončila, ale stále se objevují nějaké jejich alternativy,“ objasňuje redaktor Jan Cibulka.

Případy v Česku

Taková věc není legální, jde samozřejmě zásah do práv obětí. „Navíc pokud se něco takového děje třeba na střední škole mezi studenty, může klidně jít o šíření dětské pornografie, i když intimní fotku šíří taky nezletilý student,“ dodává redaktorka Jana Magdoňová.

I v Česku jsou známé případy revenge porna. Je to častý důvod kyberšikany na školách i u dospělých. Stává se, že jednou intimní fotkou někdo oběť vydírá, že pokud nepošle další, ještě třeba odhalenější, tak ji zveřejní.

„V roce 2014 v Česku vypukla kauza s takzvanými Roztahovačkami. Byly to stránky na sociálních sítích, kde lidé zveřejňovaly fotky mladých dívek často s urážejícím komentářem. Tyhle stránky vznikaly v různých místních mutacích, takže byly pražské roztahovačky, zlínské, plzeňské...,“ popisuje Magdoňová.

Bez souhlasu

Facebook na to tehdy reagoval velmi laxně a trvalo, než tyto stránky začal rušit kvůli porušení pravidel používání Facebooku. Situaci tehdy nepomáhala ani média, která o tom psala jako o senzaci. Stránky s dívkami měly tisíce sledujících a oběti byly téměř bezmocné. Několik autorů stránek Roztahovaček pak bylo u soudu kvůli pomluvě nebo za šíření dětské pornografie.

„Řada pachatelů nahrává pornografii pořízenou bez souhlasu na online pornografické servery, třeba americký pornhub nebo v Česku provozovaný xVideos. Oběti pak mají často problém dosáhnout smazání takových videí. Když zmizí jedna kopie, brzy se objeví další,“ říká Cibulka.

Jak se bránit?

Kromě kontaktování provozovatele stránek se oběť může obrátit i přímo na policii. Někdy může alespoň částečně pomoci požádat Google a případně i další vyhledávače o smazání videa z výsledků vyhledávání. Na svém webu na to mají speciální formulář. Video je tak stále sice online, ale není tak snadné se k němu dostat.

A je dobré myslet na prevenci, proto se nefotit a vůbec nepořizovat takové materiály. A když už, tak je s nikým nesdílet, ani v rámci vztahu to není bezpečné. Často totiž fotky oběť pachateli poslala sama, dobrovolně. Zpět už to vzít nejde.

„Pokud už si ale nějakou fotku nebo video opravdu chcete mezi sebou posílat, používejte aplikaci, která zprávy automaticky maže, když si to nastavíte. Třeba Whatsapp nebo Signal. Sníží to pravděpodobnost, že zhrzený partner na konci vztahu vytáhne starší fotky nebo videa a zveřejní je,“ doporučuje Cibulka.

Vyhledávač fotek

Zkontrolovat, jestli o člověku nějaké takové materiály nekolují na internetu, jde to těžko, a výsledky rozhodně nejsou stoprocentní. „Pokud máte třeba strach, že nějaká konkrétní fotka může někde kolovat, zkuste si ji vyhledat přes vyhledávač fotek, to nabízí třeba Google nebo Tineye. Ale myslete na to, že do vyhledávače vlastně nahraváte svůj intimní materiál,“ upozorňuje Magdoňová.

Problém je, že dnes už vůbec nemusí kolovat reálná tvá fotka nebo video. Už v minulém díle Antiviru jsme upozorňovali na deepfaky. Tedy intimní materiál, který není skutečný, ale na první pohled se tak tváří. Vyhledat si takové fotky nebo videa, zabránit tomu nebo se pak bránit, je obtížné.