Antivirus: Telegram a policie? Durov ukázal, že kvůli svým uživatelům do vězení nepůjde

Sociální síť Telegram začne spolupracovat s policií. Po zatčení jejího šéfa Pavla Durova francouzskou policií platforma změnila své podmínky užití, nově říká, že vyhoví žádostem bezpečnostních složek, a u účtů podezřelých z trestných činů policii předá IP adresu uživatele a jeho telefonní číslo. Co to pro uživatele Telegramu znamená? Paříž 14:57 7. října 2024

Telegram bude policii předávat IP adresu a telefonní číslo. To je velká změna – Telegram totiž dříve tvrdil, že až na výjimky, konkrétně terorismus, s bezpečnostními složkami nespolupracuje.

„V minulosti jim totiž informace poskytoval, jen to oficiálně nepřiznával. Nyní ale tvrdí, že pokud bezpečnostní složky přinesou potřebnou žádost, tedy typicky rozhodnutí soudu, tak jim k podezřelému uživateli dá jeho telefonní číslo a IP adresu,“ objasňuje Jan Cibulka.

Tyhle dvě informace jsou podstatné, protože umožní bezpečnostním složkám dotyčného identifikovat, a v některých případech i zjistit, kde se nachází.

Zadržení Durova

Nejspíš jde o reakci Telegramu na zadržení a vyšetřování zakladatele Pavla Durova. Toho zatkla francouzská policie na konci srpna na letišti v Paříži. Vysvětlovala to tím, že dostatečně nemoderuje obsah na Telegramu.

„Pavel Durov byl po třech dnech ve vazbě propuštěn na svobodu. Musel ale složit kauci pět milionů eur, nesmí opustit Francii a musí se dvakrát týdne hlásit policii. Zároveň mu francouzské úřady předaly předběžné obvinění, že na své platformě umožňoval trestnou činnost – šíření materiálů o sexuálním zneužívání dětí a obchodování s drogami,“ popisuje Jana Magdoňová.

Podle obvinění Telegram nedostatečně komunikuje s úřady a neposkytuje informace, o které ho žádají soudní orgány.

Koncové šifrování

Jak se Telegram nově liší od ostatních aplikací na posílání zpráv, jako jsou Signal nebo WhatsApp? „Na rozdíl od Telegramu mají Signal i WhatsApp automaticky zapnuté koncové šifrování, a to jak v případě zpráv mezi dvěma lidmi, tak v případě skupinových zpráv. Reálně tak ke zprávám svých uživatelů nemají přístup a nemohou je bezpečnostním složkám poskytnout, bez ohledu na jakýkoli příkaz.“

Telegram umožňuje koncové šifrování jen velmi omezeně a uživatel si ho musí v každém jednotlivém chatu zapnout, u skupinového chatu šifrování není možné vůbec.

Telegram o poskytování zpráv svých uživatelů vůbec nemluví, ale obecně platí, že služby si nemohou vybírat, jaké informace poskytnou a jaké ne: pokud jim to příslušná autorita v zemi přikáže, tak musí poskytnout všechno, co mají. „Pokud neuposlechnou, nesou následky, což jsme viděli právě na případu zatčeného Pavla Durova,“ dodává Magdoňová.

Aplikace a soukromí

Pro srovnání – nejméně informací o svých uživatelích sbírá, a tedy může poskytnout, aplikace Signal. Ta ukládá jen telefonní číslo uživatele, čas, kdy si vytvořil účet a čas, kdy se do něj naposledy přihlásil. „Nic dalšího, jako třeba IP adresu, Signal neuchovává a tedy nemůže poskytnout, což víme ze zveřejněných rozhodnutí hlavně amerických úřadů.“

WhatsApp, který patří reklamní společnosti Meta, už toho uchovává více: mimo jiné jméno, zmiňovanou IP adresu, informace o tom, ve kterých skupinách si uživatel píše, a také jeho telefonní seznam, který ukazuje, s kým se zná.

„Tyhle informace pak Meta poskytuje příslušným bezpečnostním složkám. Přístup k samotným zprávám a fotkám ale díky koncovému šifrování nemá, proto je nemůže policii dát.“

Vidí zprávy

Z tohohle pohledu má Telegram nejvíc informací, protože vidí zprávy, které si lidé vyměňují ve skupinách, i mezi sebou. „Ve svých podmínkách pak nic o těchto informacích nepíše, což samo o sobě důvěru nevzbuzuje. Ale jak už Pavel Durov ukázal: on rozhodně kvůli svým uživatelům do vězení nepůjde.“

A co to reálně pro lidi, kteří Telegram používají, znamená, když na něm neprovádí nic nelegálního? „Je to připomínka, že pokud nějaká služba data sbírá, tak je jedno, jak moc slibuje, že je nikdy nikomu nedá: podmínky se mohou ze dne na den změnit. My navíc nevíme, zda Telegram maže historické zprávy, a zda pokud je smažete vy, tak ze serverů Telegramu opravdu zmizí.“

A pokud služba už data má, nemusí jít jen o bezpečnostní složky: mohou ji nabourat kyberzločinci, a informace uživatelů odcizit. „A pak platí, že plno věcí, co si člověk s někým píše, nemusí být nezákonné, ale stejně by nechtěl, aby někam unikly. A pokud k nim služba má přístup, tohle riziko hrozí vždy.“