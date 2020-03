Vědci z ČVUT dokončují aplikace, které lidem pomohou vyhnout se davům. Nyní potřebují pomoc uživatelů

Projekt pojmenovaný FreMEn contra Covid ale potřebuje pomoci také od uživatelů chytrých telefonů. Hostem ve vysílání Radiožurnálu byl vedoucí laboratoře chronorobotiky Centra umělé inteligence pražského ČVUT docent Tomáš Krajník.

Česko zavádí chytrou karanténu. ‚Hygienik nakaženému připomene, kudy chodil,‘ vysvětluje datový novinář Číst článek

Jak bude vaše aplikace fungovat?

Systém, který nabízíme, se bude skládat ze dvou mobilních aplikací a ze serverů, které budou zpracovávat data. Bude fungovat tak, že když budete třeba v supermarketu a uvidíte, že je tam dlouhá fronta, tak v jedné z těch aplikací označíte, na kterém jste místě, že je kolem vás přibližně 50 lidí, je tam těsno a není možné dodržet doporučenou vzdálenost od ostatních.

Poloha a hustota lidí na daném místě se zaznamená a aplikace je odešle na servery. Ve chvíli, kdy budeme mít dostatek dat, tak budeme schopni dělat předpovědi na další dny – jaká bude kdy hustota na exponovaných místech.

Uživatel druhé aplikace si řekne, že potřebuje jít do obchodu, do lékárny a do parku a aplikace mu nabídne nejlepší čas, kdy tam jít, a pokud tam v daný čas nemůže, tak si bude moci zobrazit mapu s časovým průběhem risku během navštívení těchto míst.

Takže půjde o jakousi navigaci, která nám doporučí, v kolik kam vyrazit. Potřebujete i pomoci od uživatelů chytrých telefonů. Co tedy můžou udělat?

V tuto chvíli po nikom nechceme, aby někam vyrazil a sbíral data, protože by to potenciálně mohlo celou situaci zhoršit. Co jenom chceme, je, že kdyby už někdo šel do nějakého obchodu nebo někam ven, tak aby nám skrze aplikaci řekl, kolik je v daném místě lidí a jaká je jejich potenciální hustota.

Na ČVUT dokončují data pro profesionální 3D tiskárny. Zvládly by vyrobit až 500 respirátorů denně Číst článek

Kolik takových dat je vlastně potřeba? Jaké množství?

My na rozdíl od jiných aplikací či algoritmů založených na tzv. velkých datech vycházíme z principu, který jsme používali v mobilní robotice. Jde o neurčitá data, kterých je málo, nejsou sbírané pravidelně atd. Přesto dokážeme i z malého počtu takových dat dělat relativně přesné modely, které dělají předpovědi. Ze zkušeností víme, že už z nějakých 20-25 bodů dokážeme poměrně spolehlivě předpovídat údaje o daném místě.

Kdy bychom mohli aplikaci začít používat? Kdy by mohla začít fungovat?

Co se týká aplikace pro sběr dat, tak ta je momentálně v testování. Už se dá stáhnout a můžete si jí vyzkoušet. Co se týká předpovědní aplikace, u té se dá očekávat, že ji vypustíme na začátku dubna.

Jak konkrétně se ta aplikace jmenuje a kde si ji můžeme stáhnout?

Aplikace se bude jmenovat FreMEn contra Covid. Chtěl bych ale upozornit na jednu věc – Google v tuto chvíli zastavil proces schvalování aplikací do jejich Google Play a dá se očekávat, že to zastaví i Apple. Takže na Google Play, Apple Store a dalších serverech tu aplikaci nenajdete. Budete si ji asi muset stáhnout z našich stránek.