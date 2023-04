Dech, plán i deník emocí. Aplikace pomáhá s duševním zdravím matkám po porodu i těhotným

Mnoho žen trpí během těhotenství a mateřství poporodní depresí nebo úzkostí. Aplikace Kogito v cestě za duševním zdravím pomáhá už přes rok a půl. Teď prochází vývojem, aby byla přehlednější a uživatelsky příjemnější. Cílem je, aby byla terapie dostupná i ženám, které si ji nemůžou dovolit třeba z finančních nebo časových důvodů. Praha 0:10 7. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnoho žen trpí během těhotenství, mateřství nebo po porodu poporodní depresí nebo úzkostí (ilustrační foto) | Zdroj: Hollie Santos / Unsplash

„Prožívala jsem velkou beznaděj, protože jsem se cítila naprosto nepoužitelná a jako úplně příšerná matka, která mateřskou roli nezvládá,“ popisuje matka dvou dětí Adéla. U obou měla poporodní deprese.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Člověk se učí, co jsou jeho myšlenky, jak jeho myšlenky můžou ovlivňovat emoce, chování. V dalších krocích se učí, jak s tím pracovat, popisuje aplikaci Kogito Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví

„Byla jsem velmi pesimisticky naladěná, úplně bez energie. A do toho tam bylo malé miminko, pak už i dvě děti,“ líčí Adéla.

Adéle pomohlo okolí i to, že se zapojila do centra Úsměv mámy, kde své pocity sdílela se ženami, které to měly podobně. Pokud ale matka nikoho takového nenajde, může pomoct aplikace Kogito, která využívá kognitivně-behaviorální terapii.

Žena se tam nejdřív zaregistruje a vyplní dotazníky, které pomocí jednoduchého algoritmu vyhodnotí, jestli trpí spíš depresemi, nebo má úzkosti, popisuje psychiatr Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví.

„Člověk se učí, co jsou jeho myšlenky, jak jeho myšlenky můžou ovlivňovat emoce, chování. Učí se dávat do kontextu situace, který mu přivádí horší náladu nebo úzkosti. V dalších krocích se učí, jak s tím pracovat,“ popisuje Šebela.

Aplikace Kogito pomohla i Adéle. „Hodně praktické mi přišlo denní plánování a deník, jak se ten den zrovna cítím. Je fajn, že je to přehledné, člověk pak ví, jak se sebou pracuje a jak to funguje z dlouhodobého hlediska. Jestli se nálada lepší, jestli to má smysl. Člověk toho o sobě ví víc,“ přibližuje Adéla.

Aplikace vyhodnotí situaci

Aplikace také dokáže vyhodnotit, jestli už jsou duševní problémy ženy opravdu vážné. „Kdyby už to bylo na ,krizovku‘, je tam kontakt na krizové centrum,“ popisuje Antonín Šebela.



„Nebo kdyby to odpovídalo vyššímu stupni, třeba klinické depresi, aplikace vám řekne, že by bylo dobré zeptat se psychiatra, nebo se jít pobavit s psychologem klasickou cestou přes praktika. Často aplikace odkáže: Zkuste se zeptat svého praktického lékaře, aby vám pomohl někoho najít,“ vysvětluje Šebela.

Byla krásná a strašně maličká. Držela jsem ji v dlani a loučila se s ní, vzpomíná Eva na porod mrtvé dcery Číst článek

Aplikace funguje více než rok a půl. Aktuálně ale prochází dalším vývojem. Národní ústav duševního zdraví si k tomu přizval odborníky z Česko.Digital. Podle Martina Ladeckého je potřeba aplikaci zjednodušit včetně vstupních dotazníků, kde se vyplňuje kolem 30 otázek, to by uživatelku mohlo odradit.

„Žena by z toho měla mít taky zážitek. Z výzkumů víme, že je to příliš mnoho otázek. Dotazník se může rozdělit na dva, může se tam dát až po registraci, třeba formou hry. Klientka je pak spokojenější, vyplní toho víc a víc jí to pomůže. To je to důležité,“ navrhuje Ladecký.

Celkově by aplikace Kogito měla být do budoucna ještě přehlednější. Cílem je, aby byla terapie dostupná i ženám, které si ji nemůžou dovolit třeba z finančních nebo časových důvodů.