Je to konzerva s fazolemi, nebo kompotem? Nevidomí to zjistí díky aplikaci, která je spojí s dobrovolníkem

Chtějí si třeba uvařit, ale nepamatují si, jestli v konzervě v polici jsou fazole nebo ovocný kompot. S takovými problémy se nevidomí potýkají pravidelně. A ne vždy je s nimi někdo, kdo vidí a mohl by jim pomoct. Dán Hans Jorgen Wiberg proto vymyslel aplikaci Be My Eyes - doslova Buď mýma očima. Ta nevidomého přes chytrý telefon propojí s dobrovolníkem, který mu poradí. Po celém světě už je takových pomocníků přes dva miliony. Praha 14:18 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace Be My Eyes | Foto: repro Youtube

Zdeněk je nevidomý, je doma sám, ale potřebuje roztřídit konzervy. Na chytrém telefonu proto otevřel aplikaci Be My Eyes, aby přes ni našel někoho, kdo mu poradí. Přihlásila se paní Veronika. Zdeněk jí pomocí kamery na telefonu ukazuje jednotlivé konzervy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

Dobrovolníci takto můžou nevidomým pomoct přečíst datum expirace daného jídla nebo třeba poradit, jestli si neoblékají dvě ponožky různé barvy. Podle tvůrce aplikace Dána Hanse Jorgena Wiberga je důležité, že nevidomí nemusí o pomoc žádat třeba člena rodiny a doufat, že bude mít čas - stačí prostě zmáčknout tlačítko.

Rychlá pomoc

„A my pak odešleme upozornění deseti různým dobrovolníkům, kteří mluví vaším jazykem. Když některý z nich zareaguje, vytvoříme živý videopřenos. To znamená, že nevidomý člověk může do 30 vteřin získat vizuální pomoc ve 185 jazycích, a to v kteroukoliv denní dobu,“ popisuje Hans Jorgen Wiberg Radiožurnálu.

Třeba Zdeněk aplikaci nepoužívá každý den. V některých situacích je ale pro něj Be My Eyes nedocenitelná. „Používám to v době, kdy nikdo není doma, jdu ven a záleží mi na tom, zda jsem si nevzal nějakou pekelnou kombinaci,“ říká.

Be My Eyes začalo jako nezisková organizace. V současnosti ale funguje jako komerční společnost, která vyvíjí asistenta pro nevidomé klienty velkých firem jako je třeba Microsoft. A díky tomu může být užívání aplikace pro nevidomé zdarma.