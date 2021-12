Lidé mu kvůli přízvuku nerozuměli. Proto se spolužáky vyvinul aplikaci, která ho odbourá

Nucený odchod z práce dovedl tři kamarády k vytvoření aplikace, která má umožnit snadnější dorozumívání mezi lidmi z různých částí světa. Ta s pomocí umělé inteligence převede mluvený projev v angličtině do některého z požadovaných přízvuků. Aktuálně pracuje se šesti druhy přízvuků. Washington 10:36 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikaci jménem Sanas už testují vybraná americká call centra, která se s problémy způsobenými přízvukem často potýkají (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mobilní aplikaci vyvinuli tři spolužáci z americké Stanfordovy univerzity poté, co jeden z nich musel kvůli svému přízvuku odejít z práce. Pracoval totiž v call centru a i přes perfektní znalost angličtiny a španělštiny měli někteří klienti po telefonu problém rozumět mu s jeho přízvukem.

Spolu s dalšími dvěma spolužáky proto vyvinul aplikaci, která s pomocí umělé inteligence převede mluvený projev v angličtině do některého z požadovaných přízvuků.

Uživatel jednoduše řekne nebo nahraje to, co chce do aplikace - přes mikrofon do telefonu nebo počítače -, vybere si požadovaný přízvuk a aplikace řeč přemluví.

Autoři aplikace do databáze nahrávají mluvu lidí s různými přízvuky a cílem je převést všechno, včetně intonace jen s tím, že se odbourá přízvuk.

Momentálně pracují s americkým, australským, britským, indickým, filipínským a španělským přízvukem angličtiny. Jejich cílem přitom není potlačit individualitu přízvuků, ale jen usnadnit komunikaci.

Aplikaci jménem Sanas už testují vybraná americká call centra, která se s problémy způsobenými přízvukem často potýkají, píše CNN.