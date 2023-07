Nová aplikace naplánuje dopravcům nejlevnější cestu. Započítává množství zatáček i sklon terénu

Prudké kopce způsobují zbytečné náklady nejen autobusovým, ale i kamionovým dopravcům. Brněnští vědci proto vyvinuli software, který jim ukáže tu nejlevnější trasu.

„Jsme schopni odhadnout, kolik času zabere konkrétní cesta a kolik paliva spotřebuje konkrétní auto,“ popisuje Ivan Eryganov z Ústavu matematiky VUT.

Obyčejné navigační systémy dokáží najít nejkratší cestu, zároveň to ale nemusí být úsek nejlepší „Platí to třeba pro zimní měsíce, protože optimální trasa vede přes kopcovitý terén, zatímco objezdová trasa, která má zhruba o tři kilometry víc, je pro kamion sjízdná i v zimních obdobích,“ uvádí příklad ředitel Ústavu matematiky VUT Petr Vašík.

Pokud bude sněžit, stačí, aby dispečer v aplikaci zmáčkl tlačítko s popisem ‚sněží‘. Software pak z trasy vyloučí problematické úseky. „Bez jakéhokoliv omezení by i náš systém našel nejkratší trasu. S tlačítkem ‚sněží‘ bude ale objíždět kritické úseky s velkým sklonem,“ dovysvětluje Vašík.

Nejen kamiony

Dopravci ale nepoužívají jen těžké kamiony. Lehčí auta mohou i za sněhu projet kritické úseky bez problémů. Dispečer si tak v aplikaci může navolit typ vozidla, a to podle různých kritérií, jako je například množství paletových míst, hmotnost, délka, výška či šířka vozidla.

Jednou z katergorií je také cena za kilometr. „To není jen spotřeba, ale celkový náklad auta, který kromě pohonných hmot počítá například s platem řidiče,“ dodává Vašík.

Trasovač do výpočtů ideální cesty započítá třeba i množství zatáček, křižovatek se semafory nebo hmotnostní a výškové limity. Může se tak stát, že lehká dodávka a těžký kamion pojedou ze stejného místa do stejného cíle různými trasami. Anebo se ukáže jako nejvýhodnější jiné řešení.

„Je možná rozumnější někdy využít dvě dodávky, pokud by to kamion měl více objíždět a pokud se náklad do dodávek vejde,“ upozorňuje Vašík.

Není to navigace

Trasovač ale nenahradí klasickou navigaci. Některé informace dopravcům neposkytuje.

„Jedná se hlavně o aktuální dopravní situaci. Aplikace se nikdy nevyrovná klasickým vyhledávačům, které používá velké množství lidí. Tím pádem tam jsou nashromážděny informace o tom, kde je nehoda nebo uzavírka. Toho náš sytém nikdy nebude schopen,“ připomíná Ivan Eryganov.

Brněnští vědci chtějí systém dále vylepšovat a rozšiřovat, například pro potřeby autobusové dopravy.