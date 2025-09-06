Apple čelí žalobě spisovatelů. Měl využívat jejich knihy k trénování umělé inteligence
Americký technologický gigant Apple čelí žalobě ze strany spisovatelů, kteří tvrdí, že firma nezákonně využila jejich knihy k trénování umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters. Žaloba je podle ní součástí stupňující se právní bitvy ohledně ochrany duševního vlastnictví v éře umělé inteligence.
Žaloba tvrdí, že společnost Apple knihy bez povolení zkopírovala a neposkytla autorům žádnou kompenzaci.
„Apple se těmto autorům nesnažil zaplatit za jejich podíl na tomto potenciálně lukrativním podnikání,“ píše se v žalobě. Firma Apple se zatím k žalobě nevyjádřila.
Americká společnost Anthropic v pátek oznámila, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (přes 31 miliard korun) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili, že bez souhlasu využila jejich knihy k tréninku chatbota Claude.
Dohoda se vztahuje asi na 500 tisíc knih, což znamená, že firma za každou knihu zaplatí autorům zhruba 3000 dolarů.
Podobným žalobám kvůli údajnému zneužívání materiálů chráněných autorskými právy při trénování umělé inteligence čelí také například společnosti Microsoft, OpenAI či Meta Platforms, napsala agentura Reuters.