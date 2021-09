Apple odkládá kontrolu iPhonů kvůli fotkám zneužívaní dětí. Reaguje na obavy o možném zneužití

Apple se rozhodl odložit použití technologie, která by v iPhonech amerických uživatelů měla hledat fotografie se zneužíváním dětí. Reaguje tak na vlnu kritiku, která se na firmu snesla ze strany uživatelů i odborné veřejnosti, píše britský zpravodajský web BBC. Obavy se týkaly především narušení soukromí a možného zneužití ze strany vlád. Praha 18:27 5. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní telefon iPhone od značky Apple | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Původně měla firma spustit technologii později v letošním roce, uvedení ale nakonec odloží o několik měsíců. Nový termín zatím nebyl oznámen.

„Na základě zpětné vazby od našich zákazníků, zájmových skupin, výzkumníků a dalších, jsme se rozhodli vzít si v následcích měsících čas navíc, abychom získali vstupní informace a zapracovali na zlepšení, než spustíme tento zásadní prvek pro zajištění dětské bezpečnosti,“ odůvodňuje svoje rozhodnutí Apple.

Technologie znavená „NeuralHash“ by měla prověřit fotografie před nahráním na úložiště iCloud Photos, jestli se neshodují s již známým materiálem o zneužívání dětí. Čerpat by měla z dat, které shromáždily úřady a organizace na ochranu dětí. Případnou shodu by prověřila lidská bytost, která by zablokovala účet uživatele a nahlásila ho příslušným úřadům.

Aktivisté v oblasti ochrany osobních údajů po zveřejnění kroku vyjádřili obavu, že by technologie mohla být rozšířena a použita nedemokratickými vládami ke špehování obyvatelů.

Nezisková organizace Electronic Frontiers Foundation, která patřila k jedním z nejhlasitějším kritikům Applu, dokonce vytvořila petici, pod kterou se podepsalo 25 tisíc zákazníků.

„Obrovská koalice, která promluvila, bude i nadále vyžadovat, aby textové zprávy a fotografie uživatelů mobilních telefonů byly chráněny, a aby firma dodržela svůj slib o zajištění skutečného soukromí uživatelů,“ řekla BBC výkonná ředitelka nadace Cindy Cohn.

Proti šíření dětské pornografie na sociálních sítích bojuje i Evropská unie. Evropský parlament v červenci povolil digitálním platformám jako Google nebo Facebook sledovat komunikaci jejich uživatelů. O kontroverzním opatření psal server iROZHLAS.cz zde.