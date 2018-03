Apple čelí kvůli zpomalování iPhonů desítkám žalob, píše Wall Street Journal

Americká technologická společnost Apple čelí ve Spojených státech desítkám žalob kvůli zpomalování starších telefonů iPhone. Informuje o tom ve čtvrtek list The Wall Street Journal s odvoláním na soudní dokumenty. Podle nich bylo od prosince podáno nejméně 59 žalob, které firmu obviňují, že se zpomalováním starších iPhonů snaží přimět spotřebitele k nákupu nových přístrojů. New York 12:38 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo společnosti Apple | Foto: Reuters

Apple v prosinci potvrdil, že výkon starších telefonů iPhone v některých případech omezuje. Tvrdí však, že důvodem je snížení spotřeby energie kvůli zhoršujícímu se stavu baterie.

Podle Applu nemusí být starší baterie schopny dodávat telefonu při plném výkonu procesoru požadovaný elektrický proud. Firma proto provedla úpravy ve svém operačním systému iOS, které při problémech s baterií snižují energetické nároky a mohou způsobit zpomalování procesoru.

Žaloby, které usilují o získání hromadného statutu, požadují kromě odškodného také například bezplatné výměny baterií telefonů iPhone. Podle analytiků čeká žalující stranu obtížný a vleklý soudní boj, který by mohl Apple přinutit ke zveřejnění citlivých informací ohledně vývoje softwaru. Právní bitva by navíc mohla vést k prodlužování negativní publicity kolem zpomalování iPhonů, upozorňuje The Wall Street Journal.

Apple podle listu tvrdí, že by se nikdy nesnažil o zkracování životnosti svých výrobků. Za svůj cíl naopak označuje výrobu takových iPhonů, které vydrží co nejdéle.