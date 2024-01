Apple nemůže v USA prodávat dva modely chytrých hodinek, rozhodl soud. Důvodem je spor o patent

Firma Masimo, která se specializuje na zdravotnické technologie, viní Apple, že k sobě přetáhl její zaměstnance, ukradl její technologii pro měření hladiny kyslíku v krvi a zakomponoval ji do svých hodinek.

Apple failed to convince a US federal appeals court to allow imports of Apple Watches with technology for reading blood-oxygen levels while it challenges a government tribunal's decision that the devices infringe patents belonging to medical company Masimo