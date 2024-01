Apple nabídl Bruselu ústupky ohledně Apple Pay. Komise žádá rivaly o reakci

Americká společnost Apple nabídla Evropské komisi ústupky, aby urovnala obvinění z porušování pravidel hospodářské soutěže ohledně své služby Apple Pay, a vyhnula se tak vysoké pokutě. Komise tyto ústupky představila v páteční zprávě a současně vyzvala konkurenty i zákazníky Applu, aby se k těmto závazkům vyjádřili. Brusel 13:48 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Apple logo na Apple store ve čtvrti Saint Germain, Paříž | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Apple Pay je vlastní řešení mobilní peněženky Applu, které umožňuje uživatelům přístrojů iPhone platit tímto mobilním zařízením. Přístroje iPhone mají operační systém iOS, se kterým tvoří „uzavřený ekosystém,“ který má Apple zcela pod kontrolou, včetně přístupu vývojářů mobilních peněženek k němu.

Komise, která v Evropské unii dohlíží na ochranu hospodářské soutěže, loni Apple obvinila, že konkurentům omezuje přístup ke své technologii bezkontaktních plateb. Tím podle komise komplikuje vývoj konkurenčních služeb na zařízeních Applu.

Apple se nyní zavázal, že umožní poskytovatelům služeb třetích stran přístup ke svým systémům mobilních plateb tap-and-go, které se používají pro mobilní peněženky, a nebude bránit třetím stranám v používání těchto aplikací v obchodech mimo Evropský hospodářský prostor.

Tyto závazky by měly zůstat v platnosti po dobu deseti let a jejich plnění by sledoval pověřenec, který by pravidelně Evropské komisi podával zprávy. Evropský hospodářský prostor zahrnuje vedle zemí EU také Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

Konkurenti a zákazníci Applu teď mají měsíc na to, aby se k nabídce firmy vyjádřili.