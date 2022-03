Apple v Rusku pozastavil službu Apple Pay pro platební systém Mir. V zemi končí i platforma Spotify

Technologický gigant Apple pozastavil svou službu Apple Pay pro ruský systém platebních karet Mir. S odvoláním na největší ruskou banku Sberbank o tom v pátek informovala agentura Reuters. Americká firma tak uzavřela skulinu, s jejíž pomocí ruští uživatelé službu Apple Pay používali. Své působení v Rusku ukončí i švédská streamovací platforma Spotify. Moskva 23:27 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Apple pozastavil svou službu Apple Pay pro ruský systém platebních karet Mir (ilustrační foto) | Foto: Jonas Leupe | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Apple v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu pozastavil na začátku března prodej všech svých výrobků v Rusku a omezil fungování Apple Pay a dalších služeb v zemi. Ruský systém Mir však zůstal k Apple Pay připojen až do čtvrtka, uvedl ruský Národní systém platebních karet (NSPK).

„Společnost Apple informovala NSPK, že pozastavuje podporu karet Mir v platební službě Apple Pay. Od 24. března nemohou uživatelé do služby přidávat nové karty Mir. Společnost Apple během několika následujících dnů zastaví všechny operace dříve přidaných karet,“ uvedla v pátek NSPK.

Americká firma o svém rozhodnutí dále omezit přístup ke službě Apple Pay uvědomila bankovní dům Sberbank. „Další používání karet Mir v Apple Pay nebude možné,“ uvedl největší ruský věřitel.

Končí i Spotify

Švédská streamovací platforma Spotify v pátek oznámila, že pozastaví poskytování svých služeb v Rusku. Odůvodnila to novými ruskými zákony, které tvrdě trestají kritiku úřadů a armády, uvedla agentura Reuters. Spotify již dříve uzavřela svou kancelář v Moskvě kvůli „nevyprovokovanému útoku na Ukrajinu“ ze strany Ruska.

Spotify uvedla, že chtěla ponechat aktivní své služby v Rusku, aby nadále mohla poskytovat ruským posluchačům „věrohodné a nezávislé informace“ z regionu. Nově schválené ruské zákony ale podle společnosti ohrožují bezpečnost jejích zaměstnanců a v některých případech i posluchačů.

Ruský parlament tento týden schválil zákon, který trestá až 15 lety vězení šíření nepravdivých zpráv o činnosti ruských státní orgánů v zahraničí. Již dříve Duma schválila obdobný zákon týkající se armády. Kritici se domnívají, že Kreml chce těmito zákony zabránit šíření informací, které nejsou přesně v souladu s jeho výkladem působení ruských sil na Ukrajině. Kvůli novým zákonům z Ruska odešli zpravodajové řady zahraničních médií.

Od začátku invaze přerušilo své aktivity v Rusku mnoho evropských firem. Mohou za to sankce a také obavy z negativních dopadů na dobré jméno firmy. Své služby přestala v Rusku poskytovat také streamovací platforma Netflix. Do svého výběru nechtěla zařadit kanály ruské státní televize, jak to vyžaduje ruská legislativa.

Spotify je jedna z největších zvukových streamovacích platforem na světě. Podle údajů firmy měla na konci loňského roku přes 400 milionů uživatelů, z nichž 180 milionů mělo placené předplatné.