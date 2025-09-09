Apple zřejmě představí nové iPhony. Verze Air má přinést první významnou změnu designu po letech
Americký technologický gigant Apple v úterý pořádá prezentaci nových produktů. Předpokládá se, že představí novou generaci chytrých telefonů iPhone. Podle agentury Bloomberg firma kromě základní verze telefonu iPhone 17 nabídne stejně jako loni také vylepšené verze s označeními Pro a Pro Max.
Novinkou však bude velmi tenká verze s označením Air, která přinese první významnou změnu v designu těchto telefonů za několik let.
„Je to už nějakou dobu, co jsme viděli významnější úpravu podoby těchto přístrojů,“ uvedl analytik Dipanjan Chatterjee ze společnosti Forrester. Dodal, že verze Air by mohla přimět řadu majitelů starších telefonů iPhone k přechodu na nejnovější generaci.
Prezentace společnosti Apple začne v 19.00 SELČ. Předpokládá se, že firma kromě nových telefonů iPhone představí i nové chytré hodinky Apple Watch a nová chytrá sluchátka AirPods.
Společnost Apple ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 28. června, zvýšila čistý zisk meziročně asi o devět procent na 23,4 miliardy dolarů (přes 485 miliard korun). Celkové tržby vzrostly téměř o deset procent na více než 94 miliard dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily o 13,5 procenta na 44,6 miliardy dolarů.