Na základně v Náměšti nad Oslavou se vojáci rozloučili s ruskými bojovými vrtulníky Mi-24

Vrtulníky Mi-24 slouží v armádě 45 let. První kusy dorazily v srpnu 1978, to byla ještě starší varianta D. Do deseti let byla ještě doplněna varianta V.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S jakými pocity se vojáci v Náměšti nad Oslavou loučili se starými vrtulníky Mi-24?

„Určitě ta nostalgie je, ale musíme si uvědomit, že musíme naše schopnosti stále doplňovat a vylepšovat. Takže jako má někdo nostalgii po tlačítkovém telefonu a přesto používá chytrý telefon, tak tak to vidím já,“ říká velitel základny v Náměšti nad Oslavou, generál Rudolf Straka.

Staré stroje ještě s analogovými přístroji střídá kabina, která je digitální. Je v nich řada přístrojů, které slouží k lepší identifikaci cílů, působení na ně z větší vzdálenosti i lepší ochrana vrtulníků.

Česko z USA kupuje vrtulníky systému H1. Celkem pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35.

Kromě dvanácti nových vrtulníků armáda ze Spojených států amerických získá i osm starších strojů. Tyto vrtulníky čeká modernizace. Česko ji zaplatí z peněz, jež od USA dostane jako kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko. Česká armáda pak bude mít celkem deset strojů Venom a stejný počet typu Viper.